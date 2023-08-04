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Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığına atanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T00:43+0300
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türkiye
atama
recep tayyip erdoğan
türk silahlı kuvvetleri
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
metin gürak
yüksel özgen
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandıResmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi.Ayrıca, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı.
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atama, recep tayyip erdoğan, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), metin gürak, yüksel özgen
atama, recep tayyip erdoğan, türk silahlı kuvvetleri, türk silahlı kuvvetleri (tsk), metin gürak, yüksel özgen

Atama kararları Resmi Gazete'de

00:43 04.08.2023 (güncellendi: 00:46 04.08.2023)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Orgeneral Metin Gürak'ın Genelkurmay Başkanlığına atanması ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yaptığı atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atamalara göre, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kara Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ise Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki 25 general ile 7 amiral ve 63 albay da 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Yüksel Özgen atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Yüksel Özgen getirildi.
Ayrıca, Bayburt Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu görevden alınırken, yerine Rahmi Güney atandı.
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