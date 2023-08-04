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https://sputniknews.com.tr/20230804/arkadasini-olduren-79-yasindaki-sanik-aramizdaki-escinsel-iliskinin-duyulmasindan-korktum-1074354698.html
Arkadaşını öldüren 79 yaşındaki sanık: Aramızdaki eşcinsel ilişkinin duyulmasından korktum
Arkadaşını öldüren 79 yaşındaki sanık: Aramızdaki eşcinsel ilişkinin duyulmasından korktum
Bir apartmanın kömürlüğünde Celal H'nin parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamda 79 yaşındaki Sitrak Kaplan hakkında ağırlaştırılmış... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T01:15+0300
2023-08-04T01:15+0300
cinayet
türkiye
istanbul
mahkeme
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H.(65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, Celal H'nin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.Araştırmalar sürerken sanık Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin Sitrak Kaplan'ın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte Celal H'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen Kaplan'ın ifadesine yer verildi.İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.'Maktulün para ve cep telefonu da alınmış'Bunun üzerine Celal H'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.Sanık Kaplan, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.'Raporlar sanığın ifadesini çürüttü'İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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cinayet, istanbul, mahkeme
cinayet, istanbul, mahkeme

Arkadaşını öldüren 79 yaşındaki sanık: Aramızdaki eşcinsel ilişkinin duyulmasından korktum

01:15 04.08.2023
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AA
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Bir apartmanın kömürlüğünde Celal H'nin parçalanmış cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamda 79 yaşındaki Sitrak Kaplan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Cevat H'nin, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H.(65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, Celal H'nin en son sanık Sitrak Kaplan (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.
Araştırmalar sürerken sanık Kaplan'ın kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin Sitrak Kaplan'ın evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte Celal H'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, aynı gün sokakta yürürken yakalanan ve üst aramasında 2 bıçak ele geçirilen Kaplan'ın ifadesine yer verildi.
İfadesinde maktulle aralarında cinsel birliktelik olduğunu iddia eden sanık Sitrak Kaplan, en son beraber oldukları sırada maktulün öne doğru düştüğünü tepki gelmeyince öldüğünü anladığını anlattı.

'Maktulün para ve cep telefonu da alınmış'

Bunun üzerine Celal H'nin cesedini parçalara ayırıp çuvallara koyduğunu ve ilerleyen zamanlarda bu çuvalları tek tek çıkartıp bir yere gömmeyi düşündüğünü belirten Kaplan, maktulün üzerindeki 310 lira, bıçak ve cep telefonunu aldığını söyledi.
Sanık Kaplan, maktulle aralarındaki ilişkinin duyulmasından korktuğu için şok halinde cesedi parçaladığını savundu.
Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer verildi.

'Raporlar sanığın ifadesini çürüttü'

İddianamede, sanık savunmasında her ne kadar maktulün kendiliğinden öldüğünü beyan etse de dosyadaki raporların sanığın ifadesini çürüttüğü vurgulandı.
Sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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