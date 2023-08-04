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https://sputniknews.com.tr/20230804/almanyada-camiye-gamali-hac-cizili-mektup-gonderildi-yahudilere-yaptigimizi-size-de-yapacagiz-1074382023.html
Almanya'da camiye gamalı haç çizili mektup gönderildi: 'Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız'
Almanya'da camiye gamalı haç çizili mektup gönderildi: 'Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız'
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bulunan bir camiye gamalı haç çizili ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü imzalı tehdit... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T18:07+0300
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dünya
almanya
cami
gamalı haç
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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne posta yoluyla gönderilen gamalı haç çizili mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil." gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı. Mektupta ayrıca İslam dinine hakaret edildi.Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, NSU imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.Posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktaran Irmak, "Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.
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almanya, cami, gamalı haç
almanya, cami, gamalı haç

Almanya'da camiye gamalı haç çizili mektup gönderildi: 'Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız'

18:07 04.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDNeo Nazi
Neo Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bramsche beldesinde bulunan bir camiye gamalı haç çizili ve Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü imzalı tehdit mektubu gönderildi.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camisi'ne posta yoluyla gönderilen gamalı haç çizili mektupta, "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size de yapacağız. O gün uzak değil." gibi tehdit içeren ifadeler yer aldı. Mektupta ayrıca İslam dinine hakaret edildi.
Bramsche DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Ahmet Irmak, yaptığı yazılı açıklamada, NSU imzasıyla hafta içinde bölgedeki başka bir camiye daha tehdit içerikli mektup gönderildiğini belirtti.
Posta yoluyla camilerine gelen mektubun benzerinin yaklaşık bir yıl önce de kendilerine gönderildiğini aktaran Irmak, "Bölgemizde farklı camilere benzer tehdit mektuplarının gönderilmesinden endişe duyuyoruz. İlgili kurumlardan bu olaylara karşı daha hassas yaklaşılmasını talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Irmak, konuyu polise intikal ettirip suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.
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