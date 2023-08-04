Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar belgeselleri aratmadı

© Sputnik Nurbaki, “Sahada çalışma yürütürken, bölgemizde ciddi bir hayvanlar için içme su sorunu olduğunu ve sulama için suyun yetersiz olduğunu gördük. İklim değişikliği ve kuraklıkla beraber bu daha ciddi bir sorun haline geldi. Biz bu çalışmayla beraber 2 yılda 164 tane gölet yaptık. Bu göletler hem hayvanlar için hem tarımsal olanlar vardır. Büyük bir talep oluştu, biz de şuan 167 tane talep daha var. Duyan herkes gelip müracaat ediyor. Çünkü hayat suyla başlıyor eğer su yoksa hayvancılık da tarım da yapılamaz. Bizim yaptığımız bu göletlerin bazılarını derelerin üstünde bazılarını akarsuların üstünde bazılarını da kuru dereler üstünde yapıyoruz. Kışın gelen yağmurları biriktirip yazın hem tarımsal hem de hayvan içme suyu olarak kullanıyoruz. Hedefimiz bu yıl 200’ün üstüne çıkmaktır. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz ama büyük bir mali külfet de vardır. Onun için program yapıyoruz” dedi.