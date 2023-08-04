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Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar belgeselleri aratmadı
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar belgeselleri aratmadı
'Olağanüstü kurak’ kentler arasında yer alan Diyarbakır’da kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
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diyarbakır, fotoğraf, фото
diyarbakır, fotoğraf, фото

Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar belgeselleri aratmadı

16:02 04.08.2023
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Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
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'Olağanüstü kurak’ kentler arasında yer alan Diyarbakır’da kuraklığın etkileri her geçen gün daha çok hissediliyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği, Afrika sıcaklarının yaşandığı kentte, yapay göletlerde serinleyen mandaların görüntüsü Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini andırıyor.
© SputnikDünya genelinde yaşanan iklim değişikliğinin yarattığı etkiler Türkiye’de de her geçen gün etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık haritasında ‘olağanüstü kurak’ olarak yer alan Diyarbakır’da kuraklıkla boğuşuyor. Artan sıcaklıklar, kuruyan göller, nehirler, barajlar gibi gelişmeler her geçen yıl yoğun şekilde görülüp hissediliyor.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik
Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliğinin yarattığı etkiler Türkiye’de de her geçen gün etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuraklık haritasında ‘olağanüstü kurak’ olarak yer alan Diyarbakır’da kuraklıkla boğuşuyor. Artan sıcaklıklar, kuruyan göller, nehirler, barajlar gibi gelişmeler her geçen yıl yoğun şekilde görülüp hissediliyor.
© SputnikSu kaynaklarının doğru kullanılmaması da eklenince durum bir hayli ciddi boyutlara varıyor.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik
Su kaynaklarının doğru kullanılmaması da eklenince durum bir hayli ciddi boyutlara varıyor.
© Sputnik40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarının etkili olduğu Diyarbakır’da köylerde hayvanlar ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapay göller buharlaşarak kuruyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler su bulmakta zorlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sorunun çözümü için harekete geçti. Belediye kırsalda 164 tane yapay gölet yaparak köylülerin sorununa çözüm geliştirdi. 2 yılda yapılan 164 gölet hem hayvanların içme suyu hem de tarımsal su sorununa çözüm oluyor.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik
40 dereceyi geçen Afrika sıcaklarının etkili olduğu Diyarbakır’da köylerde hayvanlar ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan yapay göller buharlaşarak kuruyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler su bulmakta zorlanırken, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sorunun çözümü için harekete geçti. Belediye kırsalda 164 tane yapay gölet yaparak köylülerin sorununa çözüm geliştirdi. 2 yılda yapılan 164 gölet hem hayvanların içme suyu hem de tarımsal su sorununa çözüm oluyor.
© SputnikHava sıcaklılarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte kırsalda ciddi bir soruna neden oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda aşırı sıcaklar nedeniyle hayvan hastalıkları baş gösterirken, hayvanlardan elde edilen verim de bir hayli düşmüştü. Yapay göletler ile suya kavuşan hayvanlar hem içme suyunu karşılıyor hem de günde 5 saat suyun içinde kalarak serinliyor. Bunlardan biri de Silvan İlçesine bağlı Bağdere Köyü. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kavurucu güneş altında otlanan mandalar, öğle saatlerinde gölete gelerek hem su içiyor hem de günün 5 saati suda kalarak serinliyor. Mandaların suya girmesi ile oluşan görüntüler Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik
Hava sıcaklılarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği kentte kırsalda ciddi bir soruna neden oluyordu. Geçtiğimiz yıllarda aşırı sıcaklar nedeniyle hayvan hastalıkları baş gösterirken, hayvanlardan elde edilen verim de bir hayli düşmüştü. Yapay göletler ile suya kavuşan hayvanlar hem içme suyunu karşılıyor hem de günde 5 saat suyun içinde kalarak serinliyor. Bunlardan biri de Silvan İlçesine bağlı Bağdere Köyü. Sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar kavurucu güneş altında otlanan mandalar, öğle saatlerinde gölete gelerek hem su içiyor hem de günün 5 saati suda kalarak serinliyor. Mandaların suya girmesi ile oluşan görüntüler Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmıyor.
© SputnikSputnik’e konuşan Selahattin Köylü, 5 yıldır çobanlık yaptığını ve kuraklık nedeniyle su bulmakta zorlandıklarını söyledi.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik
Sputnik’e konuşan Selahattin Köylü, 5 yıldır çobanlık yaptığını ve kuraklık nedeniyle su bulmakta zorlandıklarını söyledi.
© SputnikGöletlerin yaşadıkları soruna çözüm olduğunu kaydeden Köylü “Bu gölet yapıldığından beri bize çok büyük bir faydası oldu. Hayvanlarımız hastalanmıyor ve rahat su içebiliyor. Günde 5 saat suda kalarak serinliyor. Sütleri de arttı. Önceden suyumuz yoktu. Her yerde su arıyorduk. Diğer köylere kadar gidip orada su ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Orada da su az olduğu için diğer köylülerle de sorun yaşıyorduk. Çünkü onların da hayvanları vardı ve su yetmiyordu. Bu gölet yapıldığından beri hayvanların renkleri, etleri sütleri büyük bir fark var hastalıkları azaldı. Canları yanmıyor. Hayvanlar sabahtan akşama kadar güneşte kalıyor. Şimdi hayvanlar 5 saat suda kalmazsa zayıflıyor sütü eksiliyor ve hastalanıyor. Bu bizim için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik
Göletlerin yaşadıkları soruna çözüm olduğunu kaydeden Köylü “Bu gölet yapıldığından beri bize çok büyük bir faydası oldu. Hayvanlarımız hastalanmıyor ve rahat su içebiliyor. Günde 5 saat suda kalarak serinliyor. Sütleri de arttı. Önceden suyumuz yoktu. Her yerde su arıyorduk. Diğer köylere kadar gidip orada su ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Orada da su az olduğu için diğer köylülerle de sorun yaşıyorduk. Çünkü onların da hayvanları vardı ve su yetmiyordu. Bu gölet yapıldığından beri hayvanların renkleri, etleri sütleri büyük bir fark var hastalıkları azaldı. Canları yanmıyor. Hayvanlar sabahtan akşama kadar güneşte kalıyor. Şimdi hayvanlar 5 saat suda kalmazsa zayıflıyor sütü eksiliyor ve hastalanıyor. Bu bizim için çok iyi oldu” şeklinde konuştu.
© SputnikBüyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, göreve geldiği 2 buçuk yıl içinde kırsalda yaşanan sorunlarınm tespiti için çalıştıklarını belirterek, bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Nihat Nurbaki, göreve geldiği 2 buçuk yıl içinde kırsalda yaşanan sorunlarınm tespiti için çalıştıklarını belirterek, bu sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını kaydetti.
© SputnikNurbaki, “Sahada çalışma yürütürken, bölgemizde ciddi bir hayvanlar için içme su sorunu olduğunu ve sulama için suyun yetersiz olduğunu gördük. İklim değişikliği ve kuraklıkla beraber bu daha ciddi bir sorun haline geldi. Biz bu çalışmayla beraber 2 yılda 164 tane gölet yaptık. Bu göletler hem hayvanlar için hem tarımsal olanlar vardır. Büyük bir talep oluştu, biz de şuan 167 tane talep daha var. Duyan herkes gelip müracaat ediyor. Çünkü hayat suyla başlıyor eğer su yoksa hayvancılık da tarım da yapılamaz. Bizim yaptığımız bu göletlerin bazılarını derelerin üstünde bazılarını akarsuların üstünde bazılarını da kuru dereler üstünde yapıyoruz. Kışın gelen yağmurları biriktirip yazın hem tarımsal hem de hayvan içme suyu olarak kullanıyoruz. Hedefimiz bu yıl 200’ün üstüne çıkmaktır. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz ama büyük bir mali külfet de vardır. Onun için program yapıyoruz” dedi.
Afrika değil Diyarbakır: Kavurucu sıcaklar, Afrika belgesel görüntülerini andırdı - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik
Nurbaki, “Sahada çalışma yürütürken, bölgemizde ciddi bir hayvanlar için içme su sorunu olduğunu ve sulama için suyun yetersiz olduğunu gördük. İklim değişikliği ve kuraklıkla beraber bu daha ciddi bir sorun haline geldi. Biz bu çalışmayla beraber 2 yılda 164 tane gölet yaptık. Bu göletler hem hayvanlar için hem tarımsal olanlar vardır. Büyük bir talep oluştu, biz de şuan 167 tane talep daha var. Duyan herkes gelip müracaat ediyor. Çünkü hayat suyla başlıyor eğer su yoksa hayvancılık da tarım da yapılamaz. Bizim yaptığımız bu göletlerin bazılarını derelerin üstünde bazılarını akarsuların üstünde bazılarını da kuru dereler üstünde yapıyoruz. Kışın gelen yağmurları biriktirip yazın hem tarımsal hem de hayvan içme suyu olarak kullanıyoruz. Hedefimiz bu yıl 200’ün üstüne çıkmaktır. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz ama büyük bir mali külfet de vardır. Onun için program yapıyoruz” dedi.
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