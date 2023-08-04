https://sputniknews.com.tr/20230804/abdnin-afganistana-yardimin-buyuk-payi-washingtonda-calindi-1074385469.html

‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’

‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’

Demokratlar, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği milyarlarca doların denetimini artırma girişimini engelledi. Intercept, ABD’nin Afganistan’daki harcamalarını takip... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T21:24+0300

2023-08-04T21:24+0300

2023-08-04T21:25+0300

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Afganistan’ın Yeniden İnşası Genel Müfettişi (SIGAR) John Sopko, geçen hafta Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinlikte, yetersiz kontrolle çok fazla parayı çok hızlı harcamanın öngörülemeyen sonuçlara yol açacağını söyledi. Sopko, ABD’nin bir yıl içerisinde Ukrayna’ya verdiği paranın, Afganistan’a 12 yıl içerisinde verdiğinden çok daha fazla olduğunu kaydetti.“Bu kadar çok para geliyorsa biliyorsunuz ki bir kısmı çalınacak” diyen Sopko, “Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluktu. Taliban değildi. Bizi mahveden bu yolsuzluk oldu” diye ekledi.Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Knyazev, Sputnik’e açıklamasında, “Sopko’nun sözlerine göre, eğer Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluksa o zaman bunun Ukrayna için de varoluşsal tehdit olduğunu inkar etmek için hiçbir sebep görmüyorum. Sadece Rus değil Avrupa medya kaynaklarında da Ukrayna’da silah dahil Batı yardımıyla yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda haber yapıldı. Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahın artık büyük miktarlarda dünyayı gezdiği ifade edildi” ifadesini kullandı.Afganistan’da yolsuzluğun artık geçmişte kalan bir mesele olduğunu dile getiren Knyazev, “Öncelikle Batı yapımı silahın ülke dışına sızma vakaları son derece az. İkincisi, Taliban harekatına sempati duymayan dış gözlemciler bile Taliban iktidara geldikten sonra Afganistan’da yolsuzluk düzeyinin düştüğünü kaydediyor. Evet, 20 yıl boyunca Batı’nın Afganistan’a yaptığı yardım çalınıyordu, ama öncelikle Afganlar tarafından değil, bunu kaydetmek lazım. Ama artık bu dönem Afganistan için kapanmıştır” dedi.Ukrayna’da Batı yardım hacimlerinin giderek arttığını ve muhtemelen doruk noktasına ulaşmadığını söyleyen Rus uzman, dolayısıyla bunun, Ukraynalı ve ABD’li yetkililerin yolsuzluğa kışkırtabileceğini belirterek, “ABD’nin Afganistan’a yardımının büyük kısmının ülkeye hiç ulaşmadığını, direkt Washington’da çalındığına dikkat çekmek isterim. Birileri gelecekte, çalınan Ukrayna yardımını hesaplarsa bunun, Afganistan’a 2001-2021 döneminde verilen ve çalınan yardımın kat kat üzerinde olduğunu görecek” yorumunda bulundu.

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