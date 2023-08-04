‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Hukukçu Özkara: Akbelen’de Anayasa ihlali yapılıyor
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul: Hükümet masada avucu açık oturmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Mikro-mobiliteler yüzde 70 ihtiyaç amaçlı kullanılıyor'
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Disney'in 'Atatürk' karanına tepkiler dinmiyor
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'li Özgür Özel'den genel başkanlık için net açıklama geldi
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay renklendiricilerin çocuklara olumsuz etkileri!
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye-Rusya ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
88 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230804/abdnin-afganistana-yardimin-buyuk-payi-washingtonda-calindi-1074385469.html
‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’
‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’
Demokratlar, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği milyarlarca doların denetimini artırma girişimini engelledi. Intercept, ABD’nin Afganistan’daki harcamalarını takip... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T21:24+0300
2023-08-04T21:25+0300
dünya
abd
afganistan
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067245179_0:860:2049:2012_1920x0_80_0_0_95f6248755a7c656c816100c00b90eb8.jpg
Afganistan’ın Yeniden İnşası Genel Müfettişi (SIGAR) John Sopko, geçen hafta Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinlikte, yetersiz kontrolle çok fazla parayı çok hızlı harcamanın öngörülemeyen sonuçlara yol açacağını söyledi. Sopko, ABD’nin bir yıl içerisinde Ukrayna’ya verdiği paranın, Afganistan’a 12 yıl içerisinde verdiğinden çok daha fazla olduğunu kaydetti.“Bu kadar çok para geliyorsa biliyorsunuz ki bir kısmı çalınacak” diyen Sopko, “Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluktu. Taliban değildi. Bizi mahveden bu yolsuzluk oldu” diye ekledi.Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Knyazev, Sputnik’e açıklamasında, “Sopko’nun sözlerine göre, eğer Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluksa o zaman bunun Ukrayna için de varoluşsal tehdit olduğunu inkar etmek için hiçbir sebep görmüyorum. Sadece Rus değil Avrupa medya kaynaklarında da Ukrayna’da silah dahil Batı yardımıyla yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda haber yapıldı. Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahın artık büyük miktarlarda dünyayı gezdiği ifade edildi” ifadesini kullandı.Afganistan’da yolsuzluğun artık geçmişte kalan bir mesele olduğunu dile getiren Knyazev, “Öncelikle Batı yapımı silahın ülke dışına sızma vakaları son derece az. İkincisi, Taliban harekatına sempati duymayan dış gözlemciler bile Taliban iktidara geldikten sonra Afganistan’da yolsuzluk düzeyinin düştüğünü kaydediyor. Evet, 20 yıl boyunca Batı’nın Afganistan’a yaptığı yardım çalınıyordu, ama öncelikle Afganlar tarafından değil, bunu kaydetmek lazım. Ama artık bu dönem Afganistan için kapanmıştır” dedi.Ukrayna’da Batı yardım hacimlerinin giderek arttığını ve muhtemelen doruk noktasına ulaşmadığını söyleyen Rus uzman, dolayısıyla bunun, Ukraynalı ve ABD’li yetkililerin yolsuzluğa kışkırtabileceğini belirterek, “ABD’nin Afganistan’a yardımının büyük kısmının ülkeye hiç ulaşmadığını, direkt Washington’da çalındığına dikkat çekmek isterim. Birileri gelecekte, çalınan Ukrayna yardımını hesaplarsa bunun, Afganistan’a 2001-2021 döneminde verilen ve çalınan yardımın kat kat üzerinde olduğunu görecek” yorumunda bulundu.
afganistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/13/1067245179_0:668:2049:2204_1920x0_80_0_0_09b6f3fbdd65e913b8071e907ecbd094.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, afganistan, ukrayna
abd, afganistan, ukrayna

‘ABD’nin Afganistan’a yardımın büyük payı Washington’da çalındı’

21:24 04.08.2023 (güncellendi: 21:25 04.08.2023)
© SputnikWashington
Washington - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Demokratlar, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği milyarlarca doların denetimini artırma girişimini engelledi. Intercept, ABD’nin Afganistan’daki harcamalarını takip eden düzenleyici kurumun bir uyarı yayımladığını bildirdi.
Afganistan’ın Yeniden İnşası Genel Müfettişi (SIGAR) John Sopko, geçen hafta Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinlikte, yetersiz kontrolle çok fazla parayı çok hızlı harcamanın öngörülemeyen sonuçlara yol açacağını söyledi. Sopko, ABD’nin bir yıl içerisinde Ukrayna’ya verdiği paranın, Afganistan’a 12 yıl içerisinde verdiğinden çok daha fazla olduğunu kaydetti.
Bu kadar çok para geliyorsa biliyorsunuz ki bir kısmı çalınacak” diyen Sopko, “Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluktu. Taliban değildi. Bizi mahveden bu yolsuzluk oldu” diye ekledi.
Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Aleksandr Knyazev, Sputnik’e açıklamasında, “Sopko’nun sözlerine göre, eğer Afganistan’da varoluşsal tehdit yolsuzluksa o zaman bunun Ukrayna için de varoluşsal tehdit olduğunu inkar etmek için hiçbir sebep görmüyorum. Sadece Rus değil Avrupa medya kaynaklarında da Ukrayna’da silah dahil Batı yardımıyla yapılan yolsuzluklara ilişkin çok sayıda haber yapıldı. Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı silahın artık büyük miktarlarda dünyayı gezdiği ifade edildi” ifadesini kullandı.
Afganistan’da yolsuzluğun artık geçmişte kalan bir mesele olduğunu dile getiren Knyazev, “Öncelikle Batı yapımı silahın ülke dışına sızma vakaları son derece az. İkincisi, Taliban harekatına sempati duymayan dış gözlemciler bile Taliban iktidara geldikten sonra Afganistan’da yolsuzluk düzeyinin düştüğünü kaydediyor. Evet, 20 yıl boyunca Batı’nın Afganistan’a yaptığı yardım çalınıyordu, ama öncelikle Afganlar tarafından değil, bunu kaydetmek lazım. Ama artık bu dönem Afganistan için kapanmıştır” dedi.
Ukrayna’da Batı yardım hacimlerinin giderek arttığını ve muhtemelen doruk noktasına ulaşmadığını söyleyen Rus uzman, dolayısıyla bunun, Ukraynalı ve ABD’li yetkililerin yolsuzluğa kışkırtabileceğini belirterek, “ABD’nin Afganistan’a yardımının büyük kısmının ülkeye hiç ulaşmadığını, direkt Washington’da çalındığına dikkat çekmek isterim. Birileri gelecekte, çalınan Ukrayna yardımını hesaplarsa bunun, Afganistan’a 2001-2021 döneminde verilen ve çalınan yardımın kat kat üzerinde olduğunu görecek” yorumunda bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала