https://sputniknews.com.tr/20230804/abdde-siber-saldiri-saglik-hizmetleri-kesintiye-ugradi-1074387259.html

ABD’de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

ABD’de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı

ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonucu sağlık hizmetleri kesintiye... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T22:10+0300

2023-08-04T22:10+0300

2023-08-04T22:11+0300

dünya

abd

siber saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102849/66/1028496685_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_924723967ac8a16c77c316642bbc816a.jpg

ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island ve Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasını ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medical Holding'den yapılan açıklamada, “Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230804/pentagon-siber-altyapimizi-guclendirecek-yeni-bir-program-baslattik-1074355347.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, siber saldırı