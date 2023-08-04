https://sputniknews.com.tr/20230804/abdde-siber-saldiri-saglik-hizmetleri-kesintiye-ugradi-1074387259.html
ABD’de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
ABD’de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonucu sağlık hizmetleri kesintiye... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T22:10+0300
2023-08-04T22:10+0300
2023-08-04T22:11+0300
dünya
abd
siber saldırı
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ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island ve Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasını ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medical Holding'den yapılan açıklamada, “Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230804/pentagon-siber-altyapimizi-guclendirecek-yeni-bir-program-baslattik-1074355347.html
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abd, siber saldırı
ABD’de siber saldırı: Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
22:10 04.08.2023 (güncellendi: 22:11 04.08.2023) Abone ol
ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island, Pensilvanya eyaletlerindeki hastanelere düzenlenen siber saldırı sonucu sağlık hizmetleri kesintiye uğradı.
ABD’nin Kaliforniya, Teksas, Connecticut, Rhode Island ve Pensilvanya eyaletlerinde bulunan birçok hastaneye siber saldırı düzenlendi.
Hastanelerdeki bilgisayar sistemleri siber saldırı nedeniyle bazı servis odalarının kapanmasını ve ambulansların yönünü değiştirmesine yol açtı.
Siber güvenlik ekipleri sorunu çözmek için çalışmalara başlarken birçok kişi sağlık hizmetinden mahrum kaldı. Birçok hasta tedavi için başka hastanelere yönlendirildi.
ABD merkezli ve siber saldırıdan etkilenen sağlık merkezi Prospect Medical Holding'den yapılan açıklamada, “Siber saldırıyı öğrendikten sonra sistemlerimizi korumak için çevrimdışı duruma getirdik ve siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla bir soruşturma başlattık. Araştırmamız devam ederken, mümkün olan en kısa sürede normal operasyonlara dönmek için özenle çalışıyor ve hastalarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyoruz” denildi.