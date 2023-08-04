https://sputniknews.com.tr/20230804/abdde-bir-kadin-cok-su-ictigi-icin-hayatini-kaybetti-1074372829.html

ABD'de bir kadın çok su içtiği için hayatını kaybetti

ABD'de bir kadın çok su içtiği için hayatını kaybetti

ABD'de yaşayan bir kadının, 'çok su içtiği için hayatını kaybettiği' belirtildi. 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T14:15+0300

2023-08-04T14:15+0300

2023-08-04T14:29+0300

dünya

abd

su

zehirlenme

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ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan iki çocuk annesi Ashley Summers, ailesiyle göl ziyareti esnasında etrafındakilere susuz kaldığını, başının döndüğünü ve yeterince su içemediğini hissettiğini söyledi, kısa sürede birden fazla şişe su içtikten sonra eve gitti ve garajında bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan kadın, su zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Summers'ın kardeşi Miller, "Hepimiz şoke olduk. Su zehirlenmesi lafını ilk duyduğumuzda 'Böyle bir şey var mı?'' dedik. Birisi, kardeşimin 20 dakikada dört şişe su içtiğini söyledi. Bu miktarı bütün güne yayması gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Doktor Alok Harwani ise, bu durumu 'nadiren yaşanan' bir olay olarak tanımladı ve kısa sürede çok fazla su içmenin tehlikesine işaret edip böbreklerin saatte sadece 1 litre kadar suyu süzebileceğini hatırlattı. Harwani ayrıca, sıcak havalarda dışarıda çok zaman geçirildiğinde, kandaki su ve sodyum dengesinin korunmasına yardımcı olan sade suya ek olarak meyve veya elektrolit içeren şeyler yemeye veya içmeye devam etmenin iyi bir fikir olduğunu belirtti: "Bazen hastalar hafif bir baş ağrısı çekmeye başladıklarını veya genel olarak kendilerini iyi hissetmediklerini hissederler. Bunlar su zehirlenmesinin erken belirtileri olabilir... Yani, sizin veya bir aile üyenizin harekete geçmediğinden gerçekten endişeleniyorsanız acil servise gitmekten çekinmeyin."

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su zehirlenmesi nedir