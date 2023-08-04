https://sputniknews.com.tr/20230804/30-yasindaki-kadin-erkek-arkadasi-tarafindan-olduruldu-1074375878.html

30 yaşındaki kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

30 yaşındaki kadın erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Pendik'te yaşayan 30 yaşındaki Nazlı Duman, sevgilisi Emrah Bolat tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrasında Emrah Bolat kendini asarak... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T16:00+0300

2023-08-04T16:00+0300

2023-08-04T16:00+0300

yaşam

kadın cinayetleri

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Habertürk'ün aktardığı habere göre, özel bir hastanede santral görevlisi olarak çalışan Nazlı Duman (30), sevgilisi Emrah Bolat ile tartışmaya başladı.Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Bolat, Nazlı Duman'ın boğazını bıçakla kesti. Boğazı kesilen Nazlı Duman kanlar içerisinde yere yığılırken, Emrah Bolat kendisini asarak hayatına son verdi.Nazlı Duman'ın annesi kızından haber alamaması üzerine siteye geldi. Kızının oturduğu daireye giren anne korkunç manzara ile karşılaştı. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Cinayet anında 9 yaşındaki çocuk da evdeydiEkipler siteye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Nazlı Duman'ın çok sayıda bıçak darbesi aldığı, öldürücü darbenin ise boğazının kesilerek yapıldığı görüldü.Bütün bu olaylar yaşanırken Nazlı Duman'ın 9 yaşındaki çocuğunun evde olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam edildi.

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Sputnik Türkiye

kadın cinayetleri