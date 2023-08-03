Zaharova: Putin hakkındaki tutuklama kararı, İngiltere'nin finanse ettiği ucuz bir senaryo

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, UCM'den Putin'le ilgili kararın çıkması için İngiltere tarafından atılan adımlar zincirini anlattı.



21 Şubat'ta UCM Ön Yargılama Dairesi'nde Kongolu yargıç yerine Batı'ya hizmet etmeye hazır, Oxford mezunu Kosta Rikalı bir yargıcın göreve getirildiğini ve bunun ardından UCM'deki İngiliz lobisinin üstünlüğü ele geçirdiğine dikkat çeken Zaharova, "Ancak İngilizlerin kişisel faktöre, UCM kararları üzerinde mutlak kontrole ihtiyacı vardı. Bu nedenle aynı gün, 21 Şubat'ta Başsavcı Khan'ın öz kardeşi, eski İngiliz vekil, pedofili suçlusu Imran Khan erkenden salıverildi. Cezasının yarısından daha az süre hapiste kaldı" ifadelerini kullandı.



Bu adımın hemen ertesi günü, 22 Şubat'ta Karim Khan'ın Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkındaki kararların onay için Ön Yargılama Dairesi'ne gönderildiğini kaydeden Zaharova, ancak Ön Yargılama Dairesi'nin kararın çıkmasını yavaşlatması üzerine, bu kez Londra'nın 20 Mart'a UCM için bir donör konferansı ayarladığının ve UCM'ye bu tarihe kadar kararın çıkarılmaması halinde para transferi olmayacağı mesajını verdiğinin altını çizdi.



Bu hamlelerin sonucunda donör konferansına 3 gün kala, 17 Mart'ta Putin ve Lvova-Belova hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını belirten Zaharova, "UCM'nin kararları, bütünüyle ve tamamen İngiltere'nin paralarıyla oynanan ucuz bir senaryo. Fakat şu anda UCM savcılarının kendileri hakkında uluslararası arama kararı var" diye vurguladı.



Rusya'nın yargı yetkisini tanımadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi, 17 Mart'ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Ukrayna’da savaş suçu işledikleri iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.



19 Mayıs'ta Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutuklanması yönündeki kararı alan UCM Başsavcısı Karim Khan hakkında arama kararı çıkartmıştı.



Ukrayna ve Rusya'nın UCM'ye taraf olmaması sebebiyle bu iki devletin vatandaşlarının işlediği suçlar veya bu iki ülkenin topraklarında işlenen suçlara ilişkin mahkemenin genel bir yargı yetkisi bulunmuyor.