https://sputniknews.com.tr/20230803/yozgatta-tarihi-eser-operasyonunda-15-metrelik-kartal-heykeli-ele-gecirildi-1074347335.html

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1.5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1.5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde mermer kartal heykeli ele geçirildi, bir şüpheli... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T19:39+0300

2023-08-03T19:39+0300

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türkiye

çayıralan

roma

roma dönemi

kartal

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Çayıralan ilçesinde Y.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde kartal heykeli ile mermer sütun bulundu.Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

türkiye

çayıralan

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çayıralan , roma, roma dönemi, kartal