https://sputniknews.com.tr/20230803/yozgatta-tarihi-eser-operasyonunda-15-metrelik-kartal-heykeli-ele-gecirildi-1074347335.html
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1.5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1.5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde mermer kartal heykeli ele geçirildi, bir şüpheli... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T19:39+0300
2023-08-03T19:39+0300
2023-08-03T19:42+0300
türkiye
çayıralan
roma
roma dönemi
kartal
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Çayıralan ilçesinde Y.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde kartal heykeli ile mermer sütun bulundu.Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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çayıralan , roma, roma dönemi, kartal
çayıralan , roma, roma dönemi, kartal
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1.5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi
19:39 03.08.2023 (güncellendi: 19:42 03.08.2023) Abone ol
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde mermer kartal heykeli ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.
Çayıralan ilçesinde Y.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde kartal heykeli ile mermer sütun bulundu.
Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.