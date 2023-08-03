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https://sputniknews.com.tr/20230803/yillarca-hizmetcisi-oldugu-ev-babasinin-cikti-1-milyarlik-servete-ortak-oldu-1074320756.html
Yıllarca hizmetçisi olduğu ev, babasının çıktı: 1 milyarlık servete ortak oldu
Yıllarca hizmetçisi olduğu ev, babasının çıktı: 1 milyarlık servete ortak oldu
Manisalı iş insanı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T10:27+0300
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Sabah'ta yer alan habere göre; 1950'li yıllarda dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikâhlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı. Kalbiye, 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı (ancak biyolojik olarak babası olan) Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı.Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayısta Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, Avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken 20 Şubat'ta iş insanı Niyazi Üzmez, 88 yaşında vefat etti.Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.Kabilye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğunun tespit edilmesi sonrasında, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230709/istanbulda-miras-kavgasi-4-olu-2-yarali-1073321780.html
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manisa, miras, çocuk, evlilik, ilişki
manisa, miras, çocuk, evlilik, ilişki

Yıllarca hizmetçisi olduğu ev, babasının çıktı: 1 milyarlık servete ortak oldu

10:27 03.08.2023
© AAvilla
villa - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Manisalı iş insanı Niyazi Üzmez, annesi ile birlikte yıllarca evinde hizmetçi olarak çalışan kızı Kalbiye Sağlam’a babası olduğunu 71 yıl sonra itiraf etti. Hayatının şokunu yaşayan Sağlam’ın Üzmez’in kızı olduğu DNA testiyle belgelendi. Sağlam, 1 milyar liralık mirasın ortağı oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; 1950'li yıllarda dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen, apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.
Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, "Bu gerçeği kimseye anlatmayın" diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikâhlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı.
Kalbiye Sağlam da büyüdükten sonra annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşındayken evlendirildi ve Manisa'ya taşındı. Kalbiye, 28 yaşındayken eşi vefat edince iki çocuğuyla birlikte uzaktan akrabası sandığı (ancak biyolojik olarak babası olan) Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı.
Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den üç çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayısta Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin, "Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor" dediği Kalbiye'ye gerçeği itiraf etti.
Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, Avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken 20 Şubat'ta iş insanı Niyazi Üzmez, 88 yaşında vefat etti.
Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99,9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor, Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.
Kabilye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğunun tespit edilmesi sonrasında, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.
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