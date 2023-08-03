TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230803/yas-kararlari-aciklandi-1074336231.html
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni komuta kademesi belli oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:19+0300
2023-08-03T16:36+0300
türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
karar
türk silahlı kuvvetleri
genelkurmay başkanlığı
metin gürak
kara kuvvetleri komutanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074340049_0:274:2048:1425_1920x0_80_0_0_7e6bd4ef05738ff8317bd80917533f85.jpg
2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.Alınan kararlara göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever yaş haddinden emekliye sevk edildi2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.Kara ve hava kuvvet komutanları değiştiGenelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.Alınan yeni kararlara göre halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek.Toplantı 3 saat sürdüCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074340049_0:82:2048:1617_1920x0_80_0_0_3cc37d10623a78d89a68fabab51ee6a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yüksek askeri şura (yaş), karar, türk silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, metin gürak, kara kuvvetleri komutanlığı
yüksek askeri şura (yaş), karar, türk silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, metin gürak, kara kuvvetleri komutanlığı

TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı

16:19 03.08.2023 (güncellendi: 16:36 03.08.2023)
© AA / Milli Savunma BakanlığıGenelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı
Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni komuta kademesi belli oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.
Alınan kararlara göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever yaş haddinden emekliye sevk edildi

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.

Kara ve hava kuvvet komutanları değişti

Genelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
Alınan yeni kararlara göre halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek.

Toplantı 3 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала