https://sputniknews.com.tr/20230803/yas-kararlari-aciklandi-1074336231.html
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni komuta kademesi belli oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:19+0300
2023-08-03T16:19+0300
2023-08-03T16:36+0300
türkiye
yüksek askeri şura (yaş)
karar
türk silahlı kuvvetleri
genelkurmay başkanlığı
metin gürak
kara kuvvetleri komutanlığı
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2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.Alınan kararlara göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever yaş haddinden emekliye sevk edildi2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.Kara ve hava kuvvet komutanları değiştiGenelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.Alınan yeni kararlara göre halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek.Toplantı 3 saat sürdüCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.
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yüksek askeri şura (yaş), karar, türk silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, metin gürak, kara kuvvetleri komutanlığı
yüksek askeri şura (yaş), karar, türk silahlı kuvvetleri, genelkurmay başkanlığı, metin gürak, kara kuvvetleri komutanlığı
TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu I Genelkurmay Başkanlığı'na Orgeneral Metin Gürak atandı
16:19 03.08.2023 (güncellendi: 16:36 03.08.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında yeni komuta kademesi belli oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.
2023 yılı Yüksek Askeri Şûra olağan toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında icra edildi.
Alınan kararlara göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever yaş haddinden emekliye sevk edildi
2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.
Kara ve hava kuvvet komutanları değişti
Genelkurmay Başkanlığı'na 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.
Alınan yeni kararlara göre halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos tarihi itibarıyla 286'ya yükselecek.
Toplantı 3 saat sürdü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.