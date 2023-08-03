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https://sputniknews.com.tr/20230803/wikipedia-kurucu-ortagi-site-abd-istihbarati-tarafindan-bilgi-savasinda-kullaniliyor-1074326645.html
Wikipedia kurucu ortağı: Site, ABD istihbaratı tarafından 'bilgi savaşında' kullanılıyor
Wikipedia kurucu ortağı: Site, ABD istihbaratı tarafından 'bilgi savaşında' kullanılıyor
Wikipedia'nın kurucu ortağı Larry Sanger, gazeteci Glenn Greenwald'a verdiği demeçte, Wikipedia'nın ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:13+0300
2023-08-03T12:16+0300
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Greenwald'ın 'System Update' podcast'inde konuşan Sanger, 2001'de kurulmasına yardım ettiği sitenin, aralarında CIA, FBI ve diğer ABD istihbaratını da saydığı düzenin elinde bir kontrol aracı haline geldiğini söyledi.Sanger, "2008 gibi erken bir tarihte, CIA ve FBI bilgisayarlarının Wikipedia'daki metinlerde düzenlemeler yapmak için kullanıldığına dair kanıtlarımız var" ifadelerini kullandı. CIA ve FBI'ın Wikipedia'daki faaliyetleri ilk olarak 2007'de Virgil Griffith adlı bir programlama öğrencisi tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Griffith, Wikipedia makalelerini düzenlemek için WikiScanner adlı bir program geliştirdiğini ve bu programın CIA ve FBI tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını açıklamıştı.CIA'nın Wikipedi'yi Irak Savaşı'nda zaiyat sayılarını ve Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinin uydu görüntülerini çıkarmak, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in nükleer programı ve Arjantin donanması hakkındaki girişler de dahil olmak üzere yüzlerce makaleyi düzenlemek için kullandığı belirtildi. Sanger, konuyla ilgili olarak “(İstihbarat teşkilatları) en etkili insanlara, zaten çoğunlukla aynı çizgide oldukları gündemlerini zorlamaları için para ödüyorlar ya da (istihbarat) topluluğu içinde kendi yeteneklerini geliştirip Wikipedia oyununu öğreniyorlar ve sonra ne yapacaklarını kendi insanlarıyla söylemek istiyorlar. İstihbarat ve bilgi savaşının büyük bir kısmı Wikipedia gibi web sitelerinde çevrimiçi olarak yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
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wikipedia, cia, fbi, istihbarat, operasyon
wikipedia, cia, fbi, istihbarat, operasyon

Wikipedia kurucu ortağı: Site, ABD istihbaratı tarafından 'bilgi savaşında' kullanılıyor

12:13 03.08.2023 (güncellendi: 12:16 03.08.2023)
© AFP 2023Wikipedia
Wikipedia - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023
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Wikipedia'nın kurucu ortağı Larry Sanger, gazeteci Glenn Greenwald'a verdiği demeçte, Wikipedia'nın ABD istihbarat kurumları tarafından 'bilgi savaşı' yürütmek için kullanılan birçok araçtan biri olduğunu söyledi.
Greenwald'ın 'System Update' podcast'inde konuşan Sanger, 2001'de kurulmasına yardım ettiği sitenin, aralarında CIA, FBI ve diğer ABD istihbaratını da saydığı düzenin elinde bir kontrol aracı haline geldiğini söyledi.
Sanger, "2008 gibi erken bir tarihte, CIA ve FBI bilgisayarlarının Wikipedia'daki metinlerde düzenlemeler yapmak için kullanıldığına dair kanıtlarımız var" ifadelerini kullandı.
CIA ve FBI'ın Wikipedia'daki faaliyetleri ilk olarak 2007'de Virgil Griffith adlı bir programlama öğrencisi tarafından kamuoyuna açıklanmıştı. Griffith, Wikipedia makalelerini düzenlemek için WikiScanner adlı bir program geliştirdiğini ve bu programın CIA ve FBI tarafından aktif bir şekilde kullanıldığını açıklamıştı.
CIA'nın Wikipedi'yi Irak Savaşı'nda zaiyat sayılarını ve Küba'daki Guantanamo Körfezi'ndeki ABD hapishanesinin uydu görüntülerini çıkarmak, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Çin'in nükleer programı ve Arjantin donanması hakkındaki girişler de dahil olmak üzere yüzlerce makaleyi düzenlemek için kullandığı belirtildi.
Sanger, konuyla ilgili olarak “(İstihbarat teşkilatları) en etkili insanlara, zaten çoğunlukla aynı çizgide oldukları gündemlerini zorlamaları için para ödüyorlar ya da (istihbarat) topluluğu içinde kendi yeteneklerini geliştirip Wikipedia oyununu öğreniyorlar ve sonra ne yapacaklarını kendi insanlarıyla söylemek istiyorlar. İstihbarat ve bilgi savaşının büyük bir kısmı Wikipedia gibi web sitelerinde çevrimiçi olarak yürütülüyor" ifadelerini kullandı.
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