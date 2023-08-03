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https://sputniknews.com.tr/20230803/turkiye-cop16-ev-sahipliginden-cekildi--1074336130.html
Türkiye, COP16 ev sahipliğinden çekildi
Türkiye, COP16 ev sahipliğinden çekildi
Türkiye, 11 ili vuran Şubat ayındaki sarsıcı depremlerin ardından 2024'te Birleşmiş Milletler (BM) biyolojik çeşitlilik toplantılarının 16.'sı olan COP16'ya ev... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:34+0300
2023-08-03T15:40+0300
dünya
türkiye
ev sahipliği
iklim
iklim değişikliği
biyoçeşitlilik
zirve
çekilme
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2024'te Türkiye'de yapılması planlanan COP16 toplantısında yeni bir gelişme meydana geldi. BM'nin aktardığına göre, Antalya'da yapılması kararlaştırılan toplantı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri nedeniyle askıya alındı. BM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kasım 2024'e kadar yapılması planlanan toplantıda ev sahipliğinden çekilme kararını almaktan üzgün olduğuna vurgu yapıldı.Türkiye'nin, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-2026 dönem başkanlığını, 2024'de Türkiye'de düzenlenecek COP16'da Çin'den devralması planlanıyordu.Açıklamada ayrıca, ev sahipliğini üstlenmeye aday ülkelere teklif götürüleceği bilgisi paylaşıldı.'COP' adıyla anılan görüşmeler, Dünya topraklarını, okyanusları ve canlı türlerini iklim krizi ve etkilerinden kurtarmayı amaçlayan ve 2022 görüşmelerinde varılan tarihi bir uzlaşı üzerine düzenleniyor. 'Doğayla bir barış anlaşması' sloganıyla yola çıkılan ve Paris İklim Anlaşması'nı andıran BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde 190'dan fazla ülkenin imzası bulunuyor. 2030 yılına kadar gezegenin yüzde 30'unu korunan bir bölge olarak güvence altına alma taahhütlerini içeren sözleşme, zorlu geçen pandemi sürecinin akabinde imzalanmıştı.
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türkiye, ev sahipliği, iklim, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, zirve, çekilme
türkiye, ev sahipliği, iklim, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, zirve, çekilme

Türkiye, COP16 ev sahipliğinden çekildi

15:34 03.08.2023 (güncellendi: 15:40 03.08.2023)
© AABM - Birleşmiş Milletler
BM - Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Türkiye, 11 ili vuran Şubat ayındaki sarsıcı depremlerin ardından 2024'te Birleşmiş Milletler (BM) biyolojik çeşitlilik toplantılarının 16.'sı olan COP16'ya ev sahipliği yapamayacağını açıkladı.
2024'te Türkiye'de yapılması planlanan COP16 toplantısında yeni bir gelişme meydana geldi.
BM'nin aktardığına göre, Antalya'da yapılması kararlaştırılan toplantı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay depremleri nedeniyle askıya alındı.
BM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin Kasım 2024'e kadar yapılması planlanan toplantıda ev sahipliğinden çekilme kararını almaktan üzgün olduğuna vurgu yapıldı.
Türkiye'nin, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 2024-2026 dönem başkanlığını, 2024'de Türkiye'de düzenlenecek COP16'da Çin'den devralması planlanıyordu.
Açıklamada ayrıca, ev sahipliğini üstlenmeye aday ülkelere teklif götürüleceği bilgisi paylaşıldı.
'COP' adıyla anılan görüşmeler, Dünya topraklarını, okyanusları ve canlı türlerini iklim krizi ve etkilerinden kurtarmayı amaçlayan ve 2022 görüşmelerinde varılan tarihi bir uzlaşı üzerine düzenleniyor.
'Doğayla bir barış anlaşması' sloganıyla yola çıkılan ve Paris İklim Anlaşması'nı andıran BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nde 190'dan fazla ülkenin imzası bulunuyor.
2030 yılına kadar gezegenin yüzde 30'unu korunan bir bölge olarak güvence altına alma taahhütlerini içeren sözleşme, zorlu geçen pandemi sürecinin akabinde imzalanmıştı.
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