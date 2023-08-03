https://sputniknews.com.tr/20230803/tff-baskani-buyukeksiden-hakem-atama-aciklamasi-1074330047.html
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını duyurdu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T13:01+0300
2023-08-03T13:01+0300
2023-08-03T13:01+0300
türkiye
mehmet büyükekşi
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sezon öncesi yaz semineri düzenledi. Seminerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını söyledi.Büyükekşi, "Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.
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mehmet büyükekşi, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff)
mehmet büyükekşi, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sezon öncesi yaz semineri düzenledi. Seminerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi, yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını söyledi.
Büyükekşi, "Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.