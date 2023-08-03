https://sputniknews.com.tr/20230803/tff-baskani-buyukeksiden-hakem-atama-aciklamasi-1074330047.html

TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması

TFF Başkanı Büyükekşi'den hakem atama açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını duyurdu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T13:01+0300

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türkiye

mehmet büyükekşi

tff merkez hakem kurulu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu sezon öncesi yaz semineri düzenledi. Seminerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu.Büyükekşi, yeni sezonda da hakemlerin yapay zeka ile atanacağını söyledi.Büyükekşi, "Yeni sezonda hakem atamaları yine algoritma ile yapılacak, VAR hakemleri de artık bu sistemle atanacak. Hakemlerimize güveniyorum yeni sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

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mehmet büyükekşi, tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff)