https://sputniknews.com.tr/20230803/terfi-alan-gokcen-firat-deniz-kuvvetleri-komutanliginda-ilk-kadin-amirali-unvanin-sahibi-oldu-1074342994.html
Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu
Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:39+0300
2023-08-03T17:39+0300
2023-08-03T17:39+0300
türkiye
deniz kuvvetleri
türk deniz kuvvetleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Terfi alanlardan biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu. Fırat, tuğamiralliğe terfi edilerek TSK tarihindeki ilk kadın amiral unvanına sahip oldu.
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deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri
deniz kuvvetleri, türk deniz kuvvetleri
Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Terfi alanlardan biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu. Fırat, tuğamiralliğe terfi edilerek TSK tarihindeki ilk kadın amiral unvanına sahip oldu.