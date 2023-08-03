https://sputniknews.com.tr/20230803/terfi-alan-gokcen-firat-deniz-kuvvetleri-komutanliginda-ilk-kadin-amirali-unvanin-sahibi-oldu-1074342994.html

Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu

Terfi alan Gökçen Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ilk kadın amirali unvanın sahibi oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali ünvanının sahibi oldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T17:39+0300

2023-08-03T17:39+0300

2023-08-03T17:39+0300

türkiye

deniz kuvvetleri

türk deniz kuvvetleri

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar kapsamında 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.Terfi alanlardan biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay Gökçen Fırat oldu. Fırat, tuğamiralliğe terfi edilerek TSK tarihindeki ilk kadın amiral unvanına sahip oldu.

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