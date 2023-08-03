Temmuzda en fazla ihracat otomotivde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çeşme'deki halk plajı 'mücadelesi' ve günün haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230803/temmuzda-en-fazla-ihracat-otomotivde-1074331702.html
Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
Temmuzda en fazla ihracat otomotivde
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T13:32+0300
2023-08-03T13:32+0300
ekonomi
temmuz
ihracat
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5bce25df8a7cd7c71b165a21438e1f80.jpg
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2.7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2.1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1.5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17.7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17.7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5.2 azalışla 462.9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/02/1074269937_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd6c27c9560e1e52225bb2a2ee7f1abe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
temmuz, ihracat, otomobil
temmuz, ihracat, otomobil

Temmuzda en fazla ihracat otomotivde

13:32 03.08.2023
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2.7 milyar dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 2.1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1.5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.
Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 359 ile gemi yat ve hizmetleri sektöründe gerçekleşti.
Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 79,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 3,8 artışla 14 milyar 15 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 17.7'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 17.7 yükselişle 3 milyar 105 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda 5.2 azalışla 462.9 milyon dolarlık dış satım gerçekleşti.
Temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla İtalya, 916,8 milyon dolarla ABD oldu.
İller bazında bakıldığında ise en fazla dış satım 7,2 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa şeklinde sıralandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала