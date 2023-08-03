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Suriye ve Rusya’dan Hama'da ilk gece tatbikatı
Suriye ve Rusya’dan Hama'da ilk gece tatbikatı
Suriye özel harekat timleri ile Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Suriye'nin Hama ilinde ilk gece tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında köy kurtarma... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T16:43+0300
2023-08-03T16:46+0300
dünya
rusya
suriye
tatbikat
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Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Suriye Arap Ordusu Özel Harekat timleri, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri mürettebatlarıyla ortaklaşa ilk kez gece saatlerinde, Hama bölgesinde taktik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Tatbikat senaryosuna göre 'düşman', sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerini ele geçirdi. Rusya ve Suriye komutanları yerleşimi kurtarmak için gece hava indirme operasyonunu düzenleme kararını aldı.Açıklamada, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35 ve Su-25 savaş uçakları ve Suriye ordusuna ait topçu birlikleri, 'düşmanın' kritik öneme sahip tesislerine saldırı düzenledi. Rus Hava Uzay Kuvvetlerine ait Ka-52 saldırı helikopterleri de 'teröristlerin' zırhlı teçhizatını ve tahkim edilmiş atış noktalarını yok etti” dendi.Bu eylemler sayesinde taktik hava indirme ekiplerinin operasyon bölgesine inişi mümkün oldu. Suriyeli askerler, Rus Arbalet-2 paraşütlerle 1500-3000 metre yükseklikten ve Mi-8AMTSh helikopterlerinden kanatlarla indirme gerçekleştirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, “Yüksek manevra kabiliyetine sahip otomobil ve zırhlı araç kullanan taarruz birlikleri, yerleşim yerine baskın düzenleyerek burayı ele geçiren ‘teröristleri’ yok etti” diye ekledi.
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rusya, suriye, tatbikat
rusya, suriye, tatbikat

Suriye ve Rusya’dan Hama'da ilk gece tatbikatı

16:43 03.08.2023 (güncellendi: 16:46 03.08.2023)
© AFP 2023 / Maxime PopovRus ordusundan Suriye'li askerlere eğitim
Rus ordusundan Suriye'li askerlere eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / Maxime Popov
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Suriye özel harekat timleri ile Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Suriye'nin Hama ilinde ilk gece tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat sırasında köy kurtarma çalışmaları yerine getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “Suriye Arap Ordusu Özel Harekat timleri, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri mürettebatlarıyla ortaklaşa ilk kez gece saatlerinde, Hama bölgesinde taktik tatbikat gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Tatbikat senaryosuna göre 'düşman', sivillerin bulunduğu bir yerleşim yerini ele geçirdi. Rusya ve Suriye komutanları yerleşimi kurtarmak için gece hava indirme operasyonunu düzenleme kararını aldı.
Açıklamada, “Rus Hava Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-35 ve Su-25 savaş uçakları ve Suriye ordusuna ait topçu birlikleri, 'düşmanın' kritik öneme sahip tesislerine saldırı düzenledi. Rus Hava Uzay Kuvvetlerine ait Ka-52 saldırı helikopterleri de 'teröristlerin' zırhlı teçhizatını ve tahkim edilmiş atış noktalarını yok etti” dendi.
Bu eylemler sayesinde taktik hava indirme ekiplerinin operasyon bölgesine inişi mümkün oldu. Suriyeli askerler, Rus Arbalet-2 paraşütlerle 1500-3000 metre yükseklikten ve Mi-8AMTSh helikopterlerinden kanatlarla indirme gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, “Yüksek manevra kabiliyetine sahip otomobil ve zırhlı araç kullanan taarruz birlikleri, yerleşim yerine baskın düzenleyerek burayı ele geçiren ‘teröristleri’ yok etti” diye ekledi.
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