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Rusya 'hasım ülkeler' listesine Norveç'i de dahil etti
Rusya 'hasım ülkeler' listesine Norveç'i de dahil etti
Rusya hükümeti, yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesine Norveç'i dahil... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T17:30+0300
2023-08-03T17:30+0300
dünya
rusya
rusya’ya hasım ülkeler
norveç
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Rusya Bakanlar Kurulu’nun web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Norveç, yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı 'hasım ülkeler' listesine alındı.Yayınlanan belgeye göre ilgili talimatname, Devlet Başkanlığı’nın ‘Yabancı devletlerin düşmanca eylemlerine karşı koymaya yönelik önlemlerin uygulanmasına ilişkin’ 23 Nisan 2021 tarih ve 243 sayılı kararnamesinin uygulanması amacıyla kabul edildi.“Söz konusu listede yer alan diplomatik misyonlar için büyükelçiliklere, konsolosluklara, devlet organları ve kurum temsilciliklerine Rusya’da bulunan kişileri işe alma olanağı sınırlıdır” denilen belgede, Norveç için bağlanan limitin 27 kişi olduğu vurgulandı.Daha önce, Mayıs 2021’de ABD ve Çekya’nın, Temmuz 2022’de ise Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya’nın diplomatik misyonlarına bu tür kısıtlamalar getirilmişti.Geçen nisan ayında Norveç makamları, ‘istenmeyen istihbarat faaliyetlerini azaltmak’ amacıyla Rusya Büyükelçiliği ve askeri ataşeliğinin 15 çalışanının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Moskova, bu adıma Norveç Büyükelçiliği’nin on temsilcisini ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek karşılık vermişti.
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rusya, rusya’ya hasım ülkeler, norveç

Rusya 'hasım ülkeler' listesine Norveç'i de dahil etti

17:30 03.08.2023
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Norveç bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Rusya hükümeti, yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı dostça olmayan eylemlerde bulunan yabancı devletlerin listesine Norveç'i dahil etti.
Rusya Bakanlar Kurulu’nun web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Norveç, yurtdışındaki Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı 'hasım ülkeler' listesine alındı.
Yayınlanan belgeye göre ilgili talimatname, Devlet Başkanlığı’nın ‘Yabancı devletlerin düşmanca eylemlerine karşı koymaya yönelik önlemlerin uygulanmasına ilişkin’ 23 Nisan 2021 tarih ve 243 sayılı kararnamesinin uygulanması amacıyla kabul edildi.
“Söz konusu listede yer alan diplomatik misyonlar için büyükelçiliklere, konsolosluklara, devlet organları ve kurum temsilciliklerine Rusya’da bulunan kişileri işe alma olanağı sınırlıdır” denilen belgede, Norveç için bağlanan limitin 27 kişi olduğu vurgulandı.
Daha önce, Mayıs 2021’de ABD ve Çekya’nın, Temmuz 2022’de ise Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya’nın diplomatik misyonlarına bu tür kısıtlamalar getirilmişti.
Geçen nisan ayında Norveç makamları, ‘istenmeyen istihbarat faaliyetlerini azaltmak’ amacıyla Rusya Büyükelçiliği ve askeri ataşeliğinin 15 çalışanının sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Moskova, bu adıma Norveç Büyükelçiliği’nin on temsilcisini ‘istenmeyen kişi’ ilan ederek karşılık vermişti.
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