https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-asker-ukrayna-ordusu-soledarda-yogun-olarak-misket-bombalarini-kullaniyor-1074348637.html

Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor

Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor

Soledar’da görev yapan Şmas lakaplı Rus asker, Ukrayna ordusunun Rus askeri mevzilerine karşı aktif olarak misket bombalarını kullandığını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T20:36+0300

2023-08-03T20:36+0300

2023-08-03T20:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna

misket bombası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065710573_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c3273cf0b1a2bb61f493246dce8f3280.jpg

Sibir Tugayı Yenisey Taburu’nun üyesi olan Şmas, Sputnik’e açıklamasında, gece 10 misket bombasının düştüğünü ve bunu sıkça yaşandığını anlattı.Bir asker daha Ukrayna ordusunun hem Soledar şehrinin içindeki hem de çevresindeki hedeflere karşı misket bombalarını kullandığını teyit etti.Ama Rus askerlerin de boş durmadığını ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeyi Grad çok namlulu roketatarlardan vurduğunu anlatan asker, “Genel olarak durum normal. Artış bu koşullara alıştık” dedi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, misket bombası