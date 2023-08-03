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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-asker-ukrayna-ordusu-soledarda-yogun-olarak-misket-bombalarini-kullaniyor-1074348637.html
Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor
Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor
Soledar’da görev yapan Şmas lakaplı Rus asker, Ukrayna ordusunun Rus askeri mevzilerine karşı aktif olarak misket bombalarını kullandığını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T20:36+0300
2023-08-03T20:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
misket bombası
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Sibir Tugayı Yenisey Taburu’nun üyesi olan Şmas, Sputnik’e açıklamasında, gece 10 misket bombasının düştüğünü ve bunu sıkça yaşandığını anlattı.Bir asker daha Ukrayna ordusunun hem Soledar şehrinin içindeki hem de çevresindeki hedeflere karşı misket bombalarını kullandığını teyit etti.Ama Rus askerlerin de boş durmadığını ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeyi Grad çok namlulu roketatarlardan vurduğunu anlatan asker, “Genel olarak durum normal. Artış bu koşullara alıştık” dedi.
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ukrayna, misket bombası
ukrayna, misket bombası

Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor

20:36 03.08.2023
© AP Photo / LibkosSoledar
Soledar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Libkos
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Soledar’da görev yapan Şmas lakaplı Rus asker, Ukrayna ordusunun Rus askeri mevzilerine karşı aktif olarak misket bombalarını kullandığını belirtti.
Sibir Tugayı Yenisey Taburu’nun üyesi olan Şmas, Sputnik’e açıklamasında, gece 10 misket bombasının düştüğünü ve bunu sıkça yaşandığını anlattı.
Bir asker daha Ukrayna ordusunun hem Soledar şehrinin içindeki hem de çevresindeki hedeflere karşı misket bombalarını kullandığını teyit etti.
Ama Rus askerlerin de boş durmadığını ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeyi Grad çok namlulu roketatarlardan vurduğunu anlatan asker, “Genel olarak durum normal. Artış bu koşullara alıştık” dedi.
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