https://sputniknews.com.tr/20230803/rus-asker-ukrayna-ordusu-soledarda-yogun-olarak-misket-bombalarini-kullaniyor-1074348637.html
Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor
Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor
Soledar’da görev yapan Şmas lakaplı Rus asker, Ukrayna ordusunun Rus askeri mevzilerine karşı aktif olarak misket bombalarını kullandığını belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T20:36+0300
2023-08-03T20:36+0300
2023-08-03T20:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
misket bombası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065710573_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c3273cf0b1a2bb61f493246dce8f3280.jpg
Sibir Tugayı Yenisey Taburu’nun üyesi olan Şmas, Sputnik’e açıklamasında, gece 10 misket bombasının düştüğünü ve bunu sıkça yaşandığını anlattı.Bir asker daha Ukrayna ordusunun hem Soledar şehrinin içindeki hem de çevresindeki hedeflere karşı misket bombalarını kullandığını teyit etti.Ama Rus askerlerin de boş durmadığını ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeyi Grad çok namlulu roketatarlardan vurduğunu anlatan asker, “Genel olarak durum normal. Artış bu koşullara alıştık” dedi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/0d/1065710573_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_41375ed078018251f1f2a025097ddb6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, misket bombası
Rus asker: Ukrayna ordusu Soledar’da yoğun olarak misket bombalarını kullanıyor
Abone ol
Soledar’da görev yapan Şmas lakaplı Rus asker, Ukrayna ordusunun Rus askeri mevzilerine karşı aktif olarak misket bombalarını kullandığını belirtti.
Sibir Tugayı Yenisey Taburu’nun üyesi olan Şmas, Sputnik’e açıklamasında, gece 10 misket bombasının düştüğünü ve bunu sıkça yaşandığını anlattı.
Bir asker daha Ukrayna ordusunun hem Soledar şehrinin içindeki hem de çevresindeki hedeflere karşı misket bombalarını kullandığını teyit etti.
Ama Rus askerlerin de boş durmadığını ve Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgeyi Grad çok namlulu roketatarlardan vurduğunu anlatan asker, “Genel olarak durum normal. Artış bu koşullara alıştık” dedi.