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Putin: Tüm bürokratlar yerli yapım otomobil kullanmalı
Putin: Tüm bürokratlar yerli yapım otomobil kullanmalı
Rusya Devlet Başkanı Putin tüm Rus bürokratların yerli otomobil kullanması gerektiğini belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:40+0300
2023-08-03T15:46+0300
dünya
vladimir putin
yerli otomobil
açıklama
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Rusya lideri Vladimir Putin imalat sanayii işletmelerinin yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda tüm Rus bürokratların yerli otomobil kullanması gerektiğini söyledi.Bazı bakanlık ve kurumlar ile Devlet Başkanlığı idari işler ofisinin yabancı otomobillerin alımlarına devam edilmesini, hatta buna odaklanılmasını istediğine dikkat çeken Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben, bunun kesinlikle söz konusu olmaması gerektiğini, ülkedeki tüm bürokratların yerli üretim otomobil kullanmaları gerektiğini söyledim.”‘Bazı yerlerin daha mütevazı olmasında’ korkulacak bir şeyin olmadığını ifade eden Putin, “Aksine bu daha iyi. Bizim harika bürokratlarımızın tamamı, yerli markaların, yerli otomobillerin ve diğer yerli ürünlerin geliştirilmesi için çaba göstermemiz gerektiğini anlıyor olmalıdır. Ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikli olarak buna yönelik olmalıdır” vurgusu yaptı.Rus lider, genel olarak ithalattan vazgeçmenin gerekmediğinin, ancak temel gereksinimlerin yerli üreticilere odaklı olması gerektiğinin altını çizdi.
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vladimir putin, yerli otomobil, açıklama
vladimir putin, yerli otomobil, açıklama

Putin: Tüm bürokratlar yerli yapım otomobil kullanmalı

15:40 03.08.2023 (güncellendi: 15:46 03.08.2023)
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Sergey Guneev
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Rusya Devlet Başkanı Putin tüm Rus bürokratların yerli otomobil kullanması gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin imalat sanayii işletmelerinin yöneticileri ile bir araya geldiği toplantıda tüm Rus bürokratların yerli otomobil kullanması gerektiğini söyledi.
Bazı bakanlık ve kurumlar ile Devlet Başkanlığı idari işler ofisinin yabancı otomobillerin alımlarına devam edilmesini, hatta buna odaklanılmasını istediğine dikkat çeken Putin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben, bunun kesinlikle söz konusu olmaması gerektiğini, ülkedeki tüm bürokratların yerli üretim otomobil kullanmaları gerektiğini söyledim.”
‘Bazı yerlerin daha mütevazı olmasında’ korkulacak bir şeyin olmadığını ifade eden Putin, “Aksine bu daha iyi. Bizim harika bürokratlarımızın tamamı, yerli markaların, yerli otomobillerin ve diğer yerli ürünlerin geliştirilmesi için çaba göstermemiz gerektiğini anlıyor olmalıdır. Ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi öncelikli olarak buna yönelik olmalıdır” vurgusu yaptı.
Rus lider, genel olarak ithalattan vazgeçmenin gerekmediğinin, ancak temel gereksinimlerin yerli üreticilere odaklı olması gerektiğinin altını çizdi.
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