https://sputniknews.com.tr/20230803/nijerde-france-24-ve-rfinin-yayinlari-kesildi-1074350003.html
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T21:52+0300
2023-08-03T21:52+0300
2023-08-03T21:52+0300
nijer
dünya
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yayın
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France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu FranceMedias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 veRFI'nın yayınlarının yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerde-neler-oluyor-kilavuzu-fransanin-somurgeci-yolunun-sonu-1074300604.html
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nijer, fransa, yayın
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
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Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi.
France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu FranceMedias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 veRFI'nın yayınlarının yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.
Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.
Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.
Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.