https://sputniknews.com.tr/20230803/nijerde-france-24-ve-rfinin-yayinlari-kesildi-1074350003.html

Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi

Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:52+0300

2023-08-03T21:52+0300

2023-08-03T21:52+0300

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France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu FranceMedias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 veRFI'nın yayınlarının yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti.Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor.Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230802/nijerde-neler-oluyor-kilavuzu-fransanin-somurgeci-yolunun-sonu-1074300604.html

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