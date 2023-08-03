https://sputniknews.com.tr/20230803/msbden-askercell-aciklamasi-kislalarda-kullanilabilecek-1074348888.html
MSB'den 'Askercell' açıklaması: Kışlalarda kullanılabilecek
MSB'den 'Askercell' açıklaması: Kışlalarda kullanılabilecek
MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T20:50+0300
2023-08-03T20:50+0300
2023-08-03T20:50+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
telefon
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) düzenlediği basın toplantısında, "Askercell" ile ilgili açıklama yapıldı.MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanılabileceğini açıkladı.Açıklamada, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” denildi.
türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb), asker, telefon
milli savunma bakanlığı (msb), asker, telefon
MSB'den 'Askercell' açıklaması: Kışlalarda kullanılabilecek
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MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) düzenlediği basın toplantısında, "Askercell" ile ilgili açıklama yapıldı.
MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanılabileceğini açıkladı.
Açıklamada, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” denildi.