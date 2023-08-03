https://sputniknews.com.tr/20230803/msbden-askercell-aciklamasi-kislalarda-kullanilabilecek-1074348888.html

MSB'den 'Askercell' açıklaması: Kışlalarda kullanılabilecek

MSB'den 'Askercell' açıklaması: Kışlalarda kullanılabilecek

MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T20:50+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

telefon

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) düzenlediği basın toplantısında, "Askercell" ile ilgili açıklama yapıldı.MSB, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanılabileceğini açıkladı.Açıklamada, “Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan ‘Askercell’ uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur” denildi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

milli savunma bakanlığı (msb), asker, telefon