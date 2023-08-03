https://sputniknews.com.tr/20230803/metroda-esini-baska-bir-kadinla-gordu-o-eve-girmeyeceksin-bir-daha-1074321816.html
Metroda eşini başka bir kadınla gördü: 'O eve girmeyeceksin bir daha'
Metroda eşini başka bir kadınla gördü: 'O eve girmeyeceksin bir daha'
Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T11:14+0300
2023-08-03T11:14+0300
2023-08-03T11:14+0300
yaşam
metro
aldatma
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metroya binen bir kadın, eşini başka bir kadınla gördü.Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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metro, aldatma
Metroda eşini başka bir kadınla gördü: 'O eve girmeyeceksin bir daha'
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Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı anlar metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde metroya binen bir kadın, eşini başka bir kadınla gördü.
Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.
Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.
Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.
Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.