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https://sputniknews.com.tr/20230803/meteoroloji-uyardi-eyyam-i-bahur-istanbulu-kavuracak-1074315241.html
Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak
Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. "Eyyam-ı bahur" sıcakları... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye, dün itibarıyla Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlara göre, "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar, vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini ifade ediyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu, istanbul hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak

06:35 03.08.2023
© AA / Arife Karakumİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Arife Karakum
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. "Eyyam-ı bahur" sıcakları bugün pik noktaya ulaşacak.
Türkiye, dün itibarıyla Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlara göre, "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Uzmanlar, vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini ifade ediyor.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık
İstanbul sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
TÜRKİYE
'Eyyam-ı bahur' sıcakları başladı: Meteoroloji'den 'Marmara' için uyarı
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