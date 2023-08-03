https://sputniknews.com.tr/20230803/meteoroloji-uyardi-eyyam-i-bahur-istanbulu-kavuracak-1074315241.html

Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak

Meteoroloji uyardı: 'Eyyam-ı bahur' İstanbul'u kavuracak

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. "Eyyam-ı bahur" sıcakları... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T06:35+0300

2023-08-03T06:35+0300

2023-08-03T06:35+0300

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Türkiye, dün itibarıyla Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "Eyyam-ı bahur"un etkisine girdi. Uzmanlara göre, "Eyyam-ı bahur" sıcaklarının bugün pik noktaya ulaşacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.Meteoroloji'nin son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Uzmanlar, vatandaşların saat 10.00 ile 16.00 arasında güneş ışınlarına maruz kalmaması gerektiğini ifade ediyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 38°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 40°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 32°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 35°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 33°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 28°CAz bulutlu ve açıkORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 28°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 34°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyorERZURUM °C, 30°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 39°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 41°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230802/eyyam-i-bahur-sicaklari-basladi-meteorolojiden-marmara-icin-uyari-1074269061.html

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