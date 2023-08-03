https://sputniknews.com.tr/20230803/lubnandaki-filistin-kampinda-catismalar-yeniden-basladi-1074312475.html
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı
Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T00:41+0300
2023-08-03T00:41+0300
2023-08-03T00:41+0300
lübnan
filistin
mülteci kampı
dünya
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Bölgeden aktarılan bilgilere göre gün boyu sükunetin sürdüğü kampta akşam saatlerinde yeniden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik kamptaki çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı kaydedildi.Kamp içindeki Filistinli gruplar dün de birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurmuştu.Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandıBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da 60 bin kişinin yaşadığı kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
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lübnan, filistin, mülteci kampı
lübnan, filistin, mülteci kampı
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı
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Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre gün boyu sükunetin sürdüğü kampta akşam saatlerinde yeniden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.
Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik kamptaki çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı kaydedildi.
Kamp içindeki Filistinli gruplar dün de birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurmuştu.
Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da 60 bin kişinin yaşadığı kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.
Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.