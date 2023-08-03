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Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı
Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı
Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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Bölgeden aktarılan bilgilere göre gün boyu sükunetin sürdüğü kampta akşam saatlerinde yeniden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik kamptaki çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı kaydedildi.Kamp içindeki Filistinli gruplar dün de birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurmuştu.Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandıBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da 60 bin kişinin yaşadığı kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
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lübnan, filistin, mülteci kampı
lübnan, filistin, mülteci kampı

Lübnan'daki Filistinli mülteci kampında çatışmalar yeniden başladı

00:41 03.08.2023
© AA / Houssam ShbaroLübnan’daki Filistin mülteci kampında Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 9’a yükselirken, 40 kişi yaralandı.
Lübnan’daki Filistin mülteci kampında Cumartesi günü başlayan çatışmalarda ölü sayısı 9’a yükselirken, 40 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Houssam Shbaro
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Lübnan'ın en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'daki gruplar arasında sağlanan ateşkese rağmen yeniden çatışmaların çıktığı bildirildi.
Bölgeden aktarılan bilgilere göre gün boyu sükunetin sürdüğü kampta akşam saatlerinde yeniden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.
Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik kamptaki çatışmalarda ağır silahların da kullanıldığı kaydedildi.
Kamp içindeki Filistinli gruplar dün de birbirinin hedeflerine ağır silahlar ve havan mermileriyle vurmuştu.

Üç günde 11 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Ayn el-Helva Kampı'nda 29 Temmuz'da başlayan çatışmalar sonucu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da 60 bin kişinin yaşadığı kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.
Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
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