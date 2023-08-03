https://sputniknews.com.tr/20230803/lubnan-kultur-bakani-murtada-isvec-ve-danimarka-ile-kultur-isbirligimizi-askiya-aldik-1074345438.html

Lübnan Kültür Bakanı Murtada: İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğimizi askıya aldık

Lübnan Kültür Bakanı Murtada: İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğimizi askıya aldık

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam Murtada, Kuran-ı Kerim’e saldırılar nedeniyle İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğini askıya aldıklarını duyurdu... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T18:36+0300

2023-08-03T18:36+0300

2023-08-03T18:37+0300

lübnan

dünya

isveç

danimarka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074345539_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_55c703762060451e206c1c0ca4fb7d88.jpg

Murtada, Sputnik’e açıklamasında, “İslam kutsal kitabının sistematik olarak saldırıya uğraması ve bu eylemlerin İsveç ve Danimarka hükümetleri tarafından korunması, iğrenç bir küfür eylemidir. Bu, ahlak ve etiğin temel normlarına aykırı. Ayrıca Kuran’a saldırıya destek veren toplumun tamamen kültürden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Ama en iğrenç olanı, hükümetlerin bu küfür eylemlerine destek vermesi ve onları koruması” ifadesini kullandı.Lübnanların temel kültür normunun, kendi dinlerine kadar komşunun dinine de saygı duymak olduğunu söyleyen Bakan, “Biz çok dinli bir ülkeyiz. Çocuklarımızı bu temelde yetiştiriyoruz. İsveç ve Danimarka hükümetlerinin eylemleri, sadece Lübnanlı Müslümanları değil, Hıristiyanları da rencide etti. Zira diğerlerinin kutsallarına saldırı ve hakaret geleneksel hiçbir din için kabul edilir bir şey değil” dedi.Bu bağlamda Lübnan Kültür Bakanlığı’nın mantıklı karar verdiğini dile getiren Murtada, “İsveç ve Danimarka ile kültür temaslarını askıya alıyoruz. Her iki ülkenin büyükelçiliklerini bilgilendirdik. Bu ülkelerin hükümetleri İslamofobi’ye destek verdikleri sürece hiçbir temas olmayacak” diye kaydetti.Murtada, “İsveç ve Danimarka hükümetleri, bu İslam karşıtı politikasına devam ederlerse Lübnan onlarla diplomatik ilişkileri de bozabilir. Yani bir tek kültürle bu mesele kısıtlı kalmayacak” diye ekledi.

lübnan

isveç

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lübnan, isveç, danimarka