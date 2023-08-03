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Lübnan Kültür Bakanı Murtada: İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğimizi askıya aldık
Lübnan Kültür Bakanı Murtada: İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğimizi askıya aldık
Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam Murtada, Kuran-ı Kerim’e saldırılar nedeniyle İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğini askıya aldıklarını duyurdu... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T18:36+0300
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Murtada, Sputnik’e açıklamasında, “İslam kutsal kitabının sistematik olarak saldırıya uğraması ve bu eylemlerin İsveç ve Danimarka hükümetleri tarafından korunması, iğrenç bir küfür eylemidir. Bu, ahlak ve etiğin temel normlarına aykırı. Ayrıca Kuran’a saldırıya destek veren toplumun tamamen kültürden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Ama en iğrenç olanı, hükümetlerin bu küfür eylemlerine destek vermesi ve onları koruması” ifadesini kullandı.Lübnanların temel kültür normunun, kendi dinlerine kadar komşunun dinine de saygı duymak olduğunu söyleyen Bakan, “Biz çok dinli bir ülkeyiz. Çocuklarımızı bu temelde yetiştiriyoruz. İsveç ve Danimarka hükümetlerinin eylemleri, sadece Lübnanlı Müslümanları değil, Hıristiyanları da rencide etti. Zira diğerlerinin kutsallarına saldırı ve hakaret geleneksel hiçbir din için kabul edilir bir şey değil” dedi.Bu bağlamda Lübnan Kültür Bakanlığı’nın mantıklı karar verdiğini dile getiren Murtada, “İsveç ve Danimarka ile kültür temaslarını askıya alıyoruz. Her iki ülkenin büyükelçiliklerini bilgilendirdik. Bu ülkelerin hükümetleri İslamofobi’ye destek verdikleri sürece hiçbir temas olmayacak” diye kaydetti.Murtada, “İsveç ve Danimarka hükümetleri, bu İslam karşıtı politikasına devam ederlerse Lübnan onlarla diplomatik ilişkileri de bozabilir. Yani bir tek kültürle bu mesele kısıtlı kalmayacak” diye ekledi.
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Lübnan Kültür Bakanı Murtada: İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğimizi askıya aldık

18:36 03.08.2023 (güncellendi: 18:37 03.08.2023)
© AALÜbnan
LÜbnan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Vissam Murtada, Kuran-ı Kerim’e saldırılar nedeniyle İsveç ve Danimarka ile kültür işbirliğini askıya aldıklarını duyurdu. Murtada, her iki ülkenin bu eylemlerle düpedüz küfür ve tanrısızlığa sempatilerini ortaya koyduğunu belirtti.
Murtada, Sputnik’e açıklamasında, “İslam kutsal kitabının sistematik olarak saldırıya uğraması ve bu eylemlerin İsveç ve Danimarka hükümetleri tarafından korunması, iğrenç bir küfür eylemidir. Bu, ahlak ve etiğin temel normlarına aykırı. Ayrıca Kuran’a saldırıya destek veren toplumun tamamen kültürden yoksun olduğunu ortaya koyuyor. Ama en iğrenç olanı, hükümetlerin bu küfür eylemlerine destek vermesi ve onları koruması” ifadesini kullandı.
Lübnanların temel kültür normunun, kendi dinlerine kadar komşunun dinine de saygı duymak olduğunu söyleyen Bakan, “Biz çok dinli bir ülkeyiz. Çocuklarımızı bu temelde yetiştiriyoruz. İsveç ve Danimarka hükümetlerinin eylemleri, sadece Lübnanlı Müslümanları değil, Hıristiyanları da rencide etti. Zira diğerlerinin kutsallarına saldırı ve hakaret geleneksel hiçbir din için kabul edilir bir şey değil” dedi.
Bu bağlamda Lübnan Kültür Bakanlığı’nın mantıklı karar verdiğini dile getiren Murtada, “İsveç ve Danimarka ile kültür temaslarını askıya alıyoruz. Her iki ülkenin büyükelçiliklerini bilgilendirdik. Bu ülkelerin hükümetleri İslamofobi’ye destek verdikleri sürece hiçbir temas olmayacak” diye kaydetti.
Murtada, “İsveç ve Danimarka hükümetleri, bu İslam karşıtı politikasına devam ederlerse Lübnan onlarla diplomatik ilişkileri de bozabilir. Yani bir tek kültürle bu mesele kısıtlı kalmayacak” diye ekledi.
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