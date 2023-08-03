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Kuzey Kore sınırlarına kaçak giren ABD’li askerin akıbeti belli oldu
Kuzey Kore sınırlarına kaçak giren ABD’li askerin akıbeti belli oldu
Kuzey Kore, 18 Temmuz’da izinsiz bir şekilde Kuzey Kore’ye geçen 23 yaşındaki ABD’li Travis King’in gözaltına alındığını doğruladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
asya & pasifik
kuzey kore
güney kore
abd
asker
sınır
gözaltı
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Güney Kore’den Kuzey Kore’ye izinsiz geçen 23 yaşındaki ABD’li Travis King’in akıbeti belli oldu.Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) tarafından yapılan açıklamada, Travis King’in nerede olup olmadığına dair Kuzey Kore ordusu ile iletişime geçildiği ve Kuzey Kore’den açıklama geldiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore’nin King’i gözaltına aldığını doğruladığı aktarıldı. King’in ABD’ye güvenli bir şekilde dönmesi için Kuzey Kore’den detaylı bir yanıt alınamadığı aktarılırken, Kuzey Kore’ den King’in gözaltına alınmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadıGüney Kore’de 2 ay hapis yatmıştıGüney Kore’de 18 Temmuz’da katıldığı bir tur sırasında Kuzey Kore tarafına geçen King’in Kuzey Kore’ye geçmeden önce Güney Kore’de hakim karşısına çıktığı ortaya çıkmıştı. King, Güney Kore’de kamu malına zarar vermek ve bir gece kulübünde bir kişiye şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılanmıştı. 10 Temmuz’da serbest kalan King’in, Kuzey Kore’ye tam olarak neden geçtiği belirsizliğini hala koruyor.
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asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, abd, asker, sınır, gözaltı
asya & pasifik, kuzey kore, güney kore, abd, asker, sınır, gözaltı

Kuzey Kore sınırlarına kaçak giren ABD’li askerin akıbeti belli oldu

11:37 03.08.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE Güney Kore-Kuzey Kore sınırı
Güney Kore-Kuzey Kore sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023 / JUNG YEON-JE
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Kuzey Kore, 18 Temmuz’da izinsiz bir şekilde Kuzey Kore’ye geçen 23 yaşındaki ABD’li Travis King’in gözaltına alındığını doğruladı.
Güney Kore’den Kuzey Kore’ye izinsiz geçen 23 yaşındaki ABD’li Travis King’in akıbeti belli oldu.
Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) tarafından yapılan açıklamada, Travis King’in nerede olup olmadığına dair Kuzey Kore ordusu ile iletişime geçildiği ve Kuzey Kore’den açıklama geldiği belirtildi.
Açıklamada, Kuzey Kore’nin King’i gözaltına aldığını doğruladığı aktarıldı. King’in ABD’ye güvenli bir şekilde dönmesi için Kuzey Kore’den detaylı bir yanıt alınamadığı aktarılırken, Kuzey Kore’ den King’in gözaltına alınmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı

Güney Kore’de 2 ay hapis yatmıştı

Güney Kore’de 18 Temmuz’da katıldığı bir tur sırasında Kuzey Kore tarafına geçen King’in Kuzey Kore’ye geçmeden önce Güney Kore’de hakim karşısına çıktığı ortaya çıkmıştı.
King, Güney Kore’de kamu malına zarar vermek ve bir gece kulübünde bir kişiye şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılanmıştı.
10 Temmuz’da serbest kalan King’in, Kuzey Kore’ye tam olarak neden geçtiği belirsizliğini hala koruyor.
İki KOre arasındaki askerden arındırılmış bölgede bulunan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde nöbet tutan askerler - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
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Güney Kore'de hapis yatıp çıkan ABD'li askerin Kuzey Kore'ye 'kaçmasıyla' yeni kriz kapısı açıldı
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