https://sputniknews.com.tr/20230803/kur-korumali-mevduat-buyuklugu-31-trilyon-lirayi-asti-1074352932.html

Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 3.1 trilyon lirayı aştı

Kur Korumalı Mevduat büyüklüğü 3.1 trilyon lirayı aştı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta itibarıyla 3 trilyon 132 milyar TL'ye çıktı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T23:45+0300

2023-08-03T23:45+0300

2023-08-03T23:45+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında yükseliş devam ediyor.NTV'nin haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 28 Temmuz'la biten haftada 3 trilyon 73,9 milyar TL'den 3 trilyon 132 milyar TL'ye yükseldi. Böylece bir haftada KKM hesaplara 58 milyar liralık giriş yapıldı. KKM'de zorunlu karşılık oranı 21 Temmuz'da yüzde 15'e çıkarılmıştı. Daha önce zorunlu karşılık oranı yüzde 8 olarak uygulanıyordu. Zorunlu karşılıklara ilişkin düzenleme sonrası haftalık artış hız kesti. 21 Temmuz haftasında artış 111 milyar lira düzeyindeydi.

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kur korumalı mevduat (kkm), bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu