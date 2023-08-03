Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Temmuz ayı enflasyon rakamları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230803/kremlin-rusya-donbassta-savasi-onlemek-icin-her-sey-yapti-1074350704.html
Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı
Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbenin ardından Donbass’ta savaşı önlemek ve soruna barışçıl çözüm bulmak için Rusya’nın... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T22:00+0300
2023-08-03T22:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kremlin
dmitriy peskov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8460406656942e23c670ce79856fbc60.jpg
Anlamlar Alanı Forumu’nda konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da, 2014’te darbe meydana geldiği, ki bu tam bir darbeydi, orada milliyetçiler başlarını kaldırmaya başladığı ve milliyetçiler iktidarının oluşmakta olduğunu anlayan Donbass onlarla yaşamak istemediği zaman çok zor anlar yaşandı. Rusya, savaşı önlemek için her şey yaptı. Rusya, bu soruna barışçıl çözüm bulmak ve Donbass’ın ve halkının haklarını politik ve diplomatik yollarla savunmak için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.Çetin müzakereler sonucu doğan Minsk anlaşmasının Moskova’nın diplomatik başarısının bir ürünü olduğunu dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmanın hükümleri adım adım hayata geçirilseydi savaşı önlerdi ve Donbass halkına özel haklarla özel koşullar içinde yaşama fırsatını verirdi. Batı ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını yerine getirme niyetinde olduğunu bilmiyorduk ve anlaşmayı hayata geçirme yolundan ilerleyerek Kiev’i soruna politik ve diplomatik çözüm bulma yolunda ilerlemeye zorlamaya çalışıyorduk. Ardından Minsk anlaşmasını uygulama niyetinde olmadıkları, Ukrayna’nın savaş hazırlığı yaptığı, NATO’nun askeri danışmanlarının oraya sızdığı, Kiev’in başta Washington’un elinde kukla haline geldiği ve bu savaşı önlemenin artık mümkün olmadığı anlaşılınca olanlar olmaya başladı.”
https://sputniknews.com.tr/20230627/bati-medyasi-ve-rusya-uzmanlarinin-rusyada-ic-savas-ongoruleri-tutmadi-1072923133.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bb59f92ed900a3d26e10a3d46497af04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı

22:00 03.08.2023
© SputnikRusya ordusu
Rusya ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbenin ardından Donbass’ta savaşı önlemek ve soruna barışçıl çözüm bulmak için Rusya’nın elinden geleni yaptığını belirtti.
Anlamlar Alanı Forumu’nda konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da, 2014’te darbe meydana geldiği, ki bu tam bir darbeydi, orada milliyetçiler başlarını kaldırmaya başladığı ve milliyetçiler iktidarının oluşmakta olduğunu anlayan Donbass onlarla yaşamak istemediği zaman çok zor anlar yaşandı. Rusya, savaşı önlemek için her şey yaptı. Rusya, bu soruna barışçıl çözüm bulmak ve Donbass’ın ve halkının haklarını politik ve diplomatik yollarla savunmak için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.
Çetin müzakereler sonucu doğan Minsk anlaşmasının Moskova’nın diplomatik başarısının bir ürünü olduğunu dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmanın hükümleri adım adım hayata geçirilseydi savaşı önlerdi ve Donbass halkına özel haklarla özel koşullar içinde yaşama fırsatını verirdi. Batı ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını yerine getirme niyetinde olduğunu bilmiyorduk ve anlaşmayı hayata geçirme yolundan ilerleyerek Kiev’i soruna politik ve diplomatik çözüm bulma yolunda ilerlemeye zorlamaya çalışıyorduk. Ardından Minsk anlaşmasını uygulama niyetinde olmadıkları, Ukrayna’nın savaş hazırlığı yaptığı, NATO’nun askeri danışmanlarının oraya sızdığı, Kiev’in başta Washington’un elinde kukla haline geldiği ve bu savaşı önlemenin artık mümkün olmadığı anlaşılınca olanlar olmaya başladı.”
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
DÜNYA
Batı medyası ve 'Rusya uzmanlarının' Rusya'da 'iç savaş' öngörüleri tutmadı
27 Haziran , 15:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала