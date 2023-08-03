https://sputniknews.com.tr/20230803/kremlin-rusya-donbassta-savasi-onlemek-icin-her-sey-yapti-1074350704.html

Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı

Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbenin ardından Donbass’ta savaşı önlemek ve soruna barışçıl çözüm bulmak için Rusya’nın... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T22:00+0300

2023-08-03T22:00+0300

2023-08-03T22:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kremlin

dmitriy peskov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063286271_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8460406656942e23c670ce79856fbc60.jpg

Anlamlar Alanı Forumu’nda konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da, 2014’te darbe meydana geldiği, ki bu tam bir darbeydi, orada milliyetçiler başlarını kaldırmaya başladığı ve milliyetçiler iktidarının oluşmakta olduğunu anlayan Donbass onlarla yaşamak istemediği zaman çok zor anlar yaşandı. Rusya, savaşı önlemek için her şey yaptı. Rusya, bu soruna barışçıl çözüm bulmak ve Donbass’ın ve halkının haklarını politik ve diplomatik yollarla savunmak için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.Çetin müzakereler sonucu doğan Minsk anlaşmasının Moskova’nın diplomatik başarısının bir ürünü olduğunu dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmanın hükümleri adım adım hayata geçirilseydi savaşı önlerdi ve Donbass halkına özel haklarla özel koşullar içinde yaşama fırsatını verirdi. Batı ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını yerine getirme niyetinde olduğunu bilmiyorduk ve anlaşmayı hayata geçirme yolundan ilerleyerek Kiev’i soruna politik ve diplomatik çözüm bulma yolunda ilerlemeye zorlamaya çalışıyorduk. Ardından Minsk anlaşmasını uygulama niyetinde olmadıkları, Ukrayna’nın savaş hazırlığı yaptığı, NATO’nun askeri danışmanlarının oraya sızdığı, Kiev’in başta Washington’un elinde kukla haline geldiği ve bu savaşı önlemenin artık mümkün olmadığı anlaşılınca olanlar olmaya başladı.”

https://sputniknews.com.tr/20230627/bati-medyasi-ve-rusya-uzmanlarinin-rusyada-ic-savas-ongoruleri-tutmadi-1072923133.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov