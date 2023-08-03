https://sputniknews.com.tr/20230803/kremlin-rusya-donbassta-savasi-onlemek-icin-her-sey-yapti-1074350704.html
Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı
Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbenin ardından Donbass’ta savaşı önlemek ve soruna barışçıl çözüm bulmak için Rusya’nın... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T22:00+0300
2023-08-03T22:00+0300
2023-08-03T22:00+0300
ukrayna krizi
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Anlamlar Alanı Forumu’nda konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da, 2014’te darbe meydana geldiği, ki bu tam bir darbeydi, orada milliyetçiler başlarını kaldırmaya başladığı ve milliyetçiler iktidarının oluşmakta olduğunu anlayan Donbass onlarla yaşamak istemediği zaman çok zor anlar yaşandı. Rusya, savaşı önlemek için her şey yaptı. Rusya, bu soruna barışçıl çözüm bulmak ve Donbass’ın ve halkının haklarını politik ve diplomatik yollarla savunmak için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.Çetin müzakereler sonucu doğan Minsk anlaşmasının Moskova’nın diplomatik başarısının bir ürünü olduğunu dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmanın hükümleri adım adım hayata geçirilseydi savaşı önlerdi ve Donbass halkına özel haklarla özel koşullar içinde yaşama fırsatını verirdi. Batı ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını yerine getirme niyetinde olduğunu bilmiyorduk ve anlaşmayı hayata geçirme yolundan ilerleyerek Kiev’i soruna politik ve diplomatik çözüm bulma yolunda ilerlemeye zorlamaya çalışıyorduk. Ardından Minsk anlaşmasını uygulama niyetinde olmadıkları, Ukrayna’nın savaş hazırlığı yaptığı, NATO’nun askeri danışmanlarının oraya sızdığı, Kiev’in başta Washington’un elinde kukla haline geldiği ve bu savaşı önlemenin artık mümkün olmadığı anlaşılınca olanlar olmaya başladı.”
https://sputniknews.com.tr/20230627/bati-medyasi-ve-rusya-uzmanlarinin-rusyada-ic-savas-ongoruleri-tutmadi-1072923133.html
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Rusya, Donbass’ta savaşı önlemek için her şeyi yaptı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da 2014’te meydana gelen darbenin ardından Donbass’ta savaşı önlemek ve soruna barışçıl çözüm bulmak için Rusya’nın elinden geleni yaptığını belirtti.
Anlamlar Alanı Forumu’nda konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Ukrayna’da, 2014’te darbe meydana geldiği, ki bu tam bir darbeydi, orada milliyetçiler başlarını kaldırmaya başladığı ve milliyetçiler iktidarının oluşmakta olduğunu anlayan Donbass onlarla yaşamak istemediği zaman çok zor anlar yaşandı. Rusya, savaşı önlemek için her şey yaptı. Rusya, bu soruna barışçıl çözüm bulmak ve Donbass’ın ve halkının haklarını politik ve diplomatik yollarla savunmak için her şeyi yaptı” ifadelerini kullandı.
Çetin müzakereler sonucu doğan Minsk anlaşmasının Moskova’nın diplomatik başarısının bir ürünü olduğunu dile getiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlaşmanın hükümleri adım adım hayata geçirilseydi savaşı önlerdi ve Donbass halkına özel haklarla özel koşullar içinde yaşama fırsatını verirdi. Batı ve Ukrayna’nın Minsk anlaşmasını yerine getirme niyetinde olduğunu bilmiyorduk ve anlaşmayı hayata geçirme yolundan ilerleyerek Kiev’i soruna politik ve diplomatik çözüm bulma yolunda ilerlemeye zorlamaya çalışıyorduk. Ardından Minsk anlaşmasını uygulama niyetinde olmadıkları, Ukrayna’nın savaş hazırlığı yaptığı, NATO’nun askeri danışmanlarının oraya sızdığı, Kiev’in başta Washington’un elinde kukla haline geldiği ve bu savaşı önlemenin artık mümkün olmadığı anlaşılınca olanlar olmaya başladı.”