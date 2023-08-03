https://sputniknews.com.tr/20230803/kremlin-putin-erdogan-gorusmesinin-yeri-diplomatik-kanallar-uzerinden-kararlastirilacak-1074335466.html

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin yeri diplomatik kanallar üzerinden kararlaştırılacak

Kremlin: Putin-Erdoğan görüşmesinin yeri diplomatik kanallar üzerinden kararlaştırılacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme yeri ve tarihinin diplomatik kanallar... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T14:39+0300

2023-08-03T14:39+0300

2023-08-03T14:39+0300

dünya

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

putin-erdoğan görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/05/1059551916_0:68:889:568_1920x0_80_0_0_5f39cad207c127562ed8b14090eae21c.jpg

Peskov, "Liderler, kısa süre içinde buluşma niyetlerini kesin olarak teyit etti. Fakat bu görüşmenin yeri ve tarihi, diplomatik kanallar üzerinden kararlaştırılacak" dedi.Peskov, Putin ve Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinde Ukraynalı Azov Taburu militanlarının Ankara tarafından Kiev'e iade edilmesi meselesinin ele alınmadığını da belirtti.'BRICS ülkelerinin ortak para birimine geçişi kısa vadede uygulanabilir değil'Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS grubunu oluşturan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın ortak para birimine geçişinin kısa vadede uygulanabilir olmadığını belirtti.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın BRICS'te ve Güney Amerika Ortak Pazarı'nda (Mercosur) ticarette ortak para birimlerinin oluşturulmasıyla ilgili önerisini değerlendiren Peskov, bunun henüz istişare sürecinde olduğunu, zaman alacağını ve kısa vadede uygulanabilir olmadığını söyledi.Peskov, küresel ekonomide dedolarizasyon sürecinin tüm hızıyla devam ettiğini ve bu sürece yaptırıma maruz kalan ülkelerin değil, bunun faydalı olacağını gören ülkelerin de dahil olduğunu ifade etti.'BRICS'in genişlemesi konusu zirvede ele alınacak'Peskov, Arjantin, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e dahil edilme perspektifiyle ilgili sorular karşısında, bu konunun ağustos ayı içinde yapılacak BRICS Zirvesi'nde ele alınacağı yanıtını verdi.Kremlin Sözcüsü, BRICS'in genişlemesinin grubun güçlenmesini sağlayacağının altını çizdi.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi