https://sputniknews.com.tr/20230803/kedinin-yuttugu-igne-endoskopiyle-cikarildi-1074329742.html

Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı

Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı

Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:54+0300

2023-08-03T12:54+0300

2023-08-03T12:54+0300

yaşam

kedi

iğne

endoskopi

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Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi.Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı.Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulu-omzunda-kedisiyle-gezdi-1074005813.html

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kedi, iğne, endoskopi