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https://sputniknews.com.tr/20230803/kedinin-yuttugu-igne-endoskopiyle-cikarildi-1074329742.html
Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı
Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı
Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:54+0300
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iğne
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Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi.Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı.Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.
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kedi, iğne, endoskopi
kedi, iğne, endoskopi

Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı

12:54 03.08.2023
© AA / AAKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / AA
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Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi.
Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.
Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi.
Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı.
Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.
İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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İstanbul’u omzunda kedisiyle gezdi
26 Temmuz, 12:53
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