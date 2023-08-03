https://sputniknews.com.tr/20230803/kedinin-yuttugu-igne-endoskopiyle-cikarildi-1074329742.html
Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı
Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı
Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:54+0300
2023-08-03T12:54+0300
2023-08-03T12:54+0300
yaşam
kedi
iğne
endoskopi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074329582_0:807:1200:1482_1920x0_80_0_0_02d6e513ee6cfdd31d714dcabf8992f9.jpg
Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi.Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı.Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/istanbulu-omzunda-kedisiyle-gezdi-1074005813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074329582_0:694:1200:1594_1920x0_80_0_0_675272169c0ddff26219dabe9cb99d5c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kedi, iğne, endoskopi
Kedinin yuttuğu iğne endoskopiyle çıkarıldı
Abone ol
Bolu'da yuttuğu iğne endoskopiyle midesinden çıkarılan kedi evine gönderildi.
Kedisinin rahatsızlandığını fark eden bir kişi veteriner hekime başvurdu.
Kentte bulunan özel bir veteriner kliniğinde muayene edilen kedinin röntgeni çekildi.
Kedinin midesinde tespit edilen dikiş iğnesi endoskopiyle çıkarıldı.
Bir süre müşahede altında tutulan kedi taburcu edildi.