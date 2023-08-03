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https://sputniknews.com.tr/20230803/karin-agrisinin-sebebi-22-santimetrelik-kist-cikti-1074334796.html
Karın ağrısının sebebi 22 santimetrelik kist çıktı
Karın ağrısının sebebi 22 santimetrelik kist çıktı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 22 santimetre çapında kist çıkarıldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T14:31+0300
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yaşam
kist
ameliyat
karın ağrısı
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karnında ağrı şikayetiyle Nallıhan Devlet Hastanesine başvuran Serpil T.'nin yapılan tetkiklerde karnında yumurtalık kisti tespit edildi. Kistin alınmasına karar verilmesinin ardından kadın doğum uzmanı Dr. Beyza Bellisoy ve ekibi tarafından ameliyat edilen Serpil T. açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Bellisoy, AA muhabirine, hastanın karnındaki 22 santimetre çapındaki kisti çıkardıklarını belirterek, hastanın bu sayede sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
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kist, ameliyat, karın ağrısı
kist, ameliyat, karın ağrısı

Karın ağrısının sebebi 22 santimetrelik kist çıktı

14:31 03.08.2023
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© İHA / OZAN KÖSE
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 22 santimetre çapında kist çıkarıldı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karnında ağrı şikayetiyle Nallıhan Devlet Hastanesine başvuran Serpil T.'nin yapılan tetkiklerde karnında yumurtalık kisti tespit edildi.
Kistin alınmasına karar verilmesinin ardından kadın doğum uzmanı Dr. Beyza Bellisoy ve ekibi tarafından ameliyat edilen Serpil T. açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
Bellisoy, AA muhabirine, hastanın karnındaki 22 santimetre çapındaki kisti çıkardıklarını belirterek, hastanın bu sayede sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
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