https://sputniknews.com.tr/20230803/karin-agrisinin-sebebi-22-santimetrelik-kist-cikti-1074334796.html

Karın ağrısının sebebi 22 santimetrelik kist çıktı

Karın ağrısının sebebi 22 santimetrelik kist çıktı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın karnından 22 santimetre çapında kist çıkarıldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T14:31+0300

2023-08-03T14:31+0300

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yaşam

kist

ameliyat

karın ağrısı

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde karnında ağrı şikayetiyle Nallıhan Devlet Hastanesine başvuran Serpil T.'nin yapılan tetkiklerde karnında yumurtalık kisti tespit edildi. Kistin alınmasına karar verilmesinin ardından kadın doğum uzmanı Dr. Beyza Bellisoy ve ekibi tarafından ameliyat edilen Serpil T. açık cerrahi yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Bellisoy, AA muhabirine, hastanın karnındaki 22 santimetre çapındaki kisti çıkardıklarını belirterek, hastanın bu sayede sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

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kist, ameliyat, karın ağrısı