https://sputniknews.com.tr/20230803/iyi-partili-kavuncu-bizim-acimizdan-basarisiz-bir-secim-oldu-cumhurbaskani-adayimizi-sectiremedik-1074347446.html

İYİ Partili Kavuncu: Bizim açımızdan başarısız bir seçim oldu, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik

İYİ Partili Kavuncu: Bizim açımızdan başarısız bir seçim oldu, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T19:42+0300

2023-08-03T19:42+0300

2023-08-03T19:42+0300

buğra kavuncu

politika

iyi parti

seçim

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Altınordu ilçesindeki otelde partililerle bir araya gelen Kavuncu, oturan değil sahada olan, bekleyen değil giden, pasif değil aktif bir teşkilat olacaklarını, bunu hissettirmek için de çalıştıklarını söyledi.Kavuncu, tüm teşkilat üyelerinden partiye sahip çıkmalarını isteyerek, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, halen diri şekilde ayakta olan partili arkadaşlarımızı görmek bizleri memnun ediyor." diye konuştu.Yerel seçimlere kadar teşkilatlardaki tüm yapılanmaları tamamlamak istediklerinin altını çizen Kavuncu, bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.Kavuncu, seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını dile getirerek, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık. Beklentimizin altında bir sonuçla seçimleri tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.Son seçimde, bir önceki seçime göre yaklaşık 300 bin kişinin daha İYİ Parti'ye oy verdiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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buğra kavuncu, iyi parti, seçim