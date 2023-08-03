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https://sputniknews.com.tr/20230803/iyi-partili-kavuncu-bizim-acimizdan-basarisiz-bir-secim-oldu-cumhurbaskani-adayimizi-sectiremedik-1074347446.html
İYİ Partili Kavuncu: Bizim açımızdan başarısız bir seçim oldu, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik
İYİ Partili Kavuncu: Bizim açımızdan başarısız bir seçim oldu, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik
İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T19:42+0300
2023-08-03T19:42+0300
buğra kavuncu
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Altınordu ilçesindeki otelde partililerle bir araya gelen Kavuncu, oturan değil sahada olan, bekleyen değil giden, pasif değil aktif bir teşkilat olacaklarını, bunu hissettirmek için de çalıştıklarını söyledi.Kavuncu, tüm teşkilat üyelerinden partiye sahip çıkmalarını isteyerek, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, halen diri şekilde ayakta olan partili arkadaşlarımızı görmek bizleri memnun ediyor." diye konuştu.Yerel seçimlere kadar teşkilatlardaki tüm yapılanmaları tamamlamak istediklerinin altını çizen Kavuncu, bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.Kavuncu, seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını dile getirerek, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık. Beklentimizin altında bir sonuçla seçimleri tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.Son seçimde, bir önceki seçime göre yaklaşık 300 bin kişinin daha İYİ Parti'ye oy verdiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
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buğra kavuncu, iyi parti, seçim
buğra kavuncu, iyi parti, seçim

İYİ Partili Kavuncu: Bizim açımızdan başarısız bir seçim oldu, Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik

19:42 03.08.2023
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık." dedi.
Altınordu ilçesindeki otelde partililerle bir araya gelen Kavuncu, oturan değil sahada olan, bekleyen değil giden, pasif değil aktif bir teşkilat olacaklarını, bunu hissettirmek için de çalıştıklarını söyledi.
Kavuncu, tüm teşkilat üyelerinden partiye sahip çıkmalarını isteyerek, "Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen, halen diri şekilde ayakta olan partili arkadaşlarımızı görmek bizleri memnun ediyor." diye konuştu.
Yerel seçimlere kadar teşkilatlardaki tüm yapılanmaları tamamlamak istediklerinin altını çizen Kavuncu, bu konuda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.
Kavuncu, seçimlerde arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını dile getirerek, "Sonuç itibarıyla başarısız bir seçim oldu bizim açımızdan. Cumhurbaşkanı adayımızı seçtiremedik. Parlamentoda da arzu ettiğimiz milletvekili sayısına ulaşamadık. Beklentimizin altında bir sonuçla seçimleri tamamladık." değerlendirmesinde bulundu.
Son seçimde, bir önceki seçime göre yaklaşık 300 bin kişinin daha İYİ Parti'ye oy verdiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
"İktidar olmak kadar, muhalefet olmanın da yükü ve sorumluluğu ağırdır. Muhalefete de düşen çok ciddi sorumluluklar var. Biz milletimizin dertlerinin takipçisi olacağız. İktidarın yanlışlarına 'yanlış', doğrularına 'doğru' diyerek muhalefetin asli görevini yerine getireceğiz. Bizim bu mecburiyetimiz var. Bu da iktidar olmak kadar büyük sorumluluk."
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