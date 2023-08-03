İrlanda: NATO'ya katılma niyetimiz yok, katılsak bile önemli bir askeri güç olmayacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gücücek Doğal Yaşamı Koruma Derneği: 'Beach club'lar yüzünden anayasal hakkımızı kullanamıyoruz
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Üniversite mi, bölüm mü tercih edilmeli?
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı
12:45
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memurların toplu sözleşme görüşmeleri hangi aşamada?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230803/irlanda-natoya-katilma-niyetimiz-yok-katilsak-bile-onemli-bir-askeri-guc-olmayacagiz-1074336543.html
İrlanda: NATO'ya katılma niyetimiz yok, katılsak bile önemli bir askeri güç olmayacağız
İrlanda: NATO'ya katılma niyetimiz yok, katılsak bile önemli bir askeri güç olmayacağız
Mart ayında İrlanda'nın kuzeybatı ve güneybatı kıyı şeridi yakınlarında Rus gemilerinin görüldüğü iddialarının yeniden dolaşıma girmesiyle, İrlanda'nın NATO'ya... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T15:26+0300
2023-08-03T15:27+0300
dünya
irlanda
ukrayna
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_0:251:3074:1980_1920x0_80_0_0_e9f8a142225cc82e4dc31e3f207dd85c.jpg
İrlanda Başbakanı Leo Varadakar Perşembe günü yaptığı açıklamada, İrlanda'nın tarafsızlığını bırakıp Finlandiya ve İsveç gibi NATO'ya katılmaya niyeti olmadığını söyledi.Varadkar, "Bir gün ittifaka katılsak bile İrlanda NATO için asla asla önemli bir askeri güç olmayacak" ifadelerini kullandı. Varadkar ayrıca, İrlanda'nın Ukrayna da dahil olmak üzere herhangi bir çatışmadaki rolünün yalnızca ölümcül olmayan ekipman ve insani yardım sağlamakla sınırlı olduğunu ve ülkesinin tarafsızlığının, kıta Avrupası'na görece uzaklığı ve bir İngiliz kolonisi olarak tarihi ile desteklendiğini kaydetti. Avrupa Birliği'nden ortakların İrlanda'nın Ukrayna'ya yardım çabalarına yaptığı katkıları takdir ettiğini de söyleyen başbakan ayrıca "Kişi başına düşen bazda Batı Avrupa'daki hiçbir ülke bizim kadar çok (Ukraynalı) mülteciyi kabul etmedi" açıklamasında bulundu.
irlanda
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073409648_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a8f8e87daadbe3e4bcedd5d8aead177.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irlanda, ukrayna, nato
irlanda, ukrayna, nato

İrlanda: NATO'ya katılma niyetimiz yok, katılsak bile önemli bir askeri güç olmayacağız

15:26 03.08.2023 (güncellendi: 15:27 03.08.2023)
© AFP 2023NATO Liderler Zirvesi başladı
NATO Liderler Zirvesi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Mart ayında İrlanda'nın kuzeybatı ve güneybatı kıyı şeridi yakınlarında Rus gemilerinin görüldüğü iddialarının yeniden dolaşıma girmesiyle, İrlanda'nın NATO'ya katılması tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak İrlanda tarafsızlık tutumunda kararlı.
İrlanda Başbakanı Leo Varadakar Perşembe günü yaptığı açıklamada, İrlanda'nın tarafsızlığını bırakıp Finlandiya ve İsveç gibi NATO'ya katılmaya niyeti olmadığını söyledi.
Varadkar, "Bir gün ittifaka katılsak bile İrlanda NATO için asla asla önemli bir askeri güç olmayacak" ifadelerini kullandı.
Varadkar ayrıca, İrlanda'nın Ukrayna da dahil olmak üzere herhangi bir çatışmadaki rolünün yalnızca ölümcül olmayan ekipman ve insani yardım sağlamakla sınırlı olduğunu ve ülkesinin tarafsızlığının, kıta Avrupası'na görece uzaklığı ve bir İngiliz kolonisi olarak tarihi ile desteklendiğini kaydetti.
Avrupa Birliği'nden ortakların İrlanda'nın Ukrayna'ya yardım çabalarına yaptığı katkıları takdir ettiğini de söyleyen başbakan ayrıca "Kişi başına düşen bazda Batı Avrupa'daki hiçbir ülke bizim kadar çok (Ukraynalı) mülteciyi kabul etmedi" açıklamasında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала