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İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti
İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti
Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
iran
afganistan
sınır dışı
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Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor.
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iran, afganistan, sınır dışı
iran, afganistan, sınır dışı

İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti

14:02 03.08.2023
© Sputnik / Sertaç Kayarİran üzerinden Van’a Afgan göçmen trafiği sürüyor
İran üzerinden Van’a Afgan göçmen trafiği sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı.
Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.
İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.
İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.
Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor.
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