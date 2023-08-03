https://sputniknews.com.tr/20230803/iran-son-bir-ayda-43-binden-fazla-afgani-sinir-disi-etti-1074333857.html

İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti

İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti

Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T14:02+0300

2023-08-03T14:02+0300

2023-08-03T14:02+0300

dünya

iran

afganistan

sınır dışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/08/0d/1047991112_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8f1259cb0611e96896bb9054131ce6b7.jpg

Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor.

iran

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, afganistan, sınır dışı