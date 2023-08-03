https://sputniknews.com.tr/20230803/iran-son-bir-ayda-43-binden-fazla-afgani-sinir-disi-etti-1074333857.html
İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti
İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti
Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T14:02+0300
2023-08-03T14:02+0300
2023-08-03T14:02+0300
dünya
iran
afganistan
sınır dışı
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Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor.
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iran, afganistan, sınır dışı
iran, afganistan, sınır dışı
İran son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ı sınır dışı etti
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Taliban, son bir ayda 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini, 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine döndüğünü açıkladı.
Taliban geçici hükümetinin Göç ve Geri Dönüşler Bakan Yardımcısı Abdurrahman Raşid, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Son bir ayda yasal belgeleri olmayan 43 binden fazla Afgan'ın İran tarafından sınır dışı edildiğini belirten Raşid, yaklaşık 46 bin Afgan'ın da kendi isteğiyle ülkesine geri döndüğünü kaydetti.
İranlı yetkililer, zaman zaman yaptıkları açıklamalarda, yaklaşık 5 milyon Afgan'ın İran'da yaşadığını belirtiyor.
İran çoğunlukla Herat ve Nimruz vilayetlerinde bulunan sınır kapılarından Afganları sınır dışı ediyor.
Söz konusu sınır dışı etmeler zaman zaman artış gösteriyor.