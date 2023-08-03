https://sputniknews.com.tr/20230803/ingiltere-nijerdeki-buyukelcilik-personeli-sayisini-azaltma-karari-aldi-1074321890.html

İngiltere, Nijer'deki büyükelçilik personeli sayısını azaltma kararı aldı

İngiltere, Nijer'deki büyükelçilik personeli sayısını azaltma kararı aldı

İngiltere, Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da cuntanın yönetime el koymasının ardından bu ülkedeki büyükelçilik personeli sayısını azaltma kararı aldı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T11:13+0300

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dünya

nijer

ingiltere

tahliye

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'de ordunun yönetime el koymasının protestolara ve huzursuzluğa yol açtığı belirtilerek, söz konusu protestoların şiddet içerebileceği ve durumun uyarı yapılmadan hızla değişebileceği vurgulandı.Açıklamada, "Güvenlik durumu nedeniyle Niamey'deki İngiliz Büyükelçiliği geçici olarak personel sayısını azaltmaktadır." ifadesine yer verildi.İngiliz vatandaşlarından oluşan ilk grup Nijer'den tahliye edildiİngiltere Dışişleri Bakanı James Clevery de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İngiliz vatandaşlarından oluşan ilk grubun Nijer'den güvenli şekilde ayrıldığını duyurdu.Cleverly, "Nijer'deki durumun çözüme kavuşturulması için İngiltere olarak Afrika ve ECOWAS öncülüğünde bir çözüme destek verdiğimiz açıktır" değerlendirmesinde bulundu.İngiltere, vatandaşlarına yönelik Nijer'e seyahat uyarısında da bulunmuştu.Nijer'deki darbeNijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve gece saatlerinde asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.​​​​​​​Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor.

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