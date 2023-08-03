https://sputniknews.com.tr/20230803/ingiliz-bakandan-50-yas-ustune-tavsiye-bisikletli-kurye-olun--1074325374.html
İngiliz bakandan 50 yaş üstüne para kazanma tavsiyesi: Bisikletli kurye olun
İngiliz bakandan 50 yaş üstüne para kazanma tavsiyesi: Bisikletli kurye olun
Yıllık yüzde 8'e dayanan enflasyonla mücadele eden İngiltere'de Çalışma Bakanı Mel Stride, ülkede 50 yaş üzeri nüfusa seslenerek bisikletli kurye olmaları... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T12:24+0300
2023-08-03T12:24+0300
2023-08-03T12:31+0300
dünya
avrupa
ingiltere
bakan
tavsiye
yaşlı
yaşlı nüfus
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İngiltere'nin Haziran ayında yıllık yüzde 7.9 olarak açıklanan enflasyonu düşürme mücadelesi sürerken Çalışma Bakanı Stride'dan halka ilginç bir tavsiye geldi. Ülkedeki 50 yaş üzeri nüfusa seslenen Stride, nakit sıkıntısı çekenlerin Deliveroo gibi kargo firmalarda esnek çalışmaya yönelebileceğini savundu. Bakan, iş arayan yaşlıların genellikle gençlerin işgal ettiği paket servis ve diğer esnek işlerde çalışmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.Mel Stride'ın açıklaması, 2021'den bu yana 50 yaş üstü çalışan sayısında yüzde 62'lik bir artış kaydeden gıda dağıtım şirketi Deliveroo'nun Londra genel merkezine yaptığı ziyaret esnasında geldi.'İş dünyasında birçok harika fırsat var'İngiliz bakan, "İş dünyasında birçok harika fırsat var ve insanların bu seçenekleri düşünmeleri elbette iyi bir şey" açıklamasında bulundu.Londra'da bisikletle dağıtım yapan Deliveroo'nun çalışma koşullarını öven Stride, "Burada esnek çalışma saatleri söz konusu. İstediğiniz zaman mesainize başlayıp istediğiniz zaman mesaiyi sonlandırabilirsiniz. Belirli saatlerin dışına çıkmanıza gerek kalmıyor ve bu da çok büyük avantajlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.Bakan, yaşlı çalışanlar için kapsayıcı bir çalışma ortamını yaratma sorumluluğunun işverene ait olduğunu savundu. Kendi kariyer planlarına gelince 61 yaşındaki Stride, mevcut görevine devam edeceğini, erken emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi.Bakan, "Şu anda icra ettiğim görevden ötürü çok mutluyum. Tabii ki, siyasette bildiğimiz gibi hiçbir şey kesin değil. Bu yüzden yıllar sonra nerede olacağımı kestiremeyiz. Ama bu işe devam etmeyi çok istiyorum çünkü bu, dünyadaki en harika iş" diyerek sözlerini noktaladı. İngiltere'de enflasyon İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon sürpriz bir düşüşle yüzde 7.9'a geriledi.Mayıs ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 8.7 olarak gerçekleşmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230628/londrada-evsizlerin-sayisi-son-bir-yilda-yuzde-21-artti-1072939644.html
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avrupa, ingiltere, bakan, tavsiye, yaşlı, yaşlı nüfus
avrupa, ingiltere, bakan, tavsiye, yaşlı, yaşlı nüfus
İngiliz bakandan 50 yaş üstüne para kazanma tavsiyesi: Bisikletli kurye olun
12:24 03.08.2023 (güncellendi: 12:31 03.08.2023) Abone ol
Yıllık yüzde 8'e dayanan enflasyonla mücadele eden İngiltere'de Çalışma Bakanı Mel Stride, ülkede 50 yaş üzeri nüfusa seslenerek bisikletli kurye olmaları tavsiyesinde bulundu.
İngiltere'nin Haziran ayında yıllık yüzde 7.9 olarak açıklanan enflasyonu düşürme mücadelesi sürerken Çalışma Bakanı Stride'dan halka ilginç bir tavsiye geldi.
Ülkedeki 50 yaş üzeri nüfusa seslenen Stride, nakit sıkıntısı çekenlerin Deliveroo gibi kargo firmalarda esnek çalışmaya yönelebileceğini savundu.
Bakan, iş arayan yaşlıların genellikle gençlerin işgal ettiği paket servis ve diğer esnek işlerde çalışmayı düşünmesi gerektiğini söyledi.
Mel Stride'ın açıklaması, 2021'den bu yana 50 yaş üstü çalışan sayısında yüzde 62'lik bir artış kaydeden gıda dağıtım şirketi Deliveroo'nun Londra genel merkezine yaptığı ziyaret esnasında geldi.
'İş dünyasında birçok harika fırsat var'
İngiliz bakan, "İş dünyasında birçok harika fırsat var ve insanların bu seçenekleri düşünmeleri elbette iyi bir şey" açıklamasında bulundu.
Londra'da bisikletle dağıtım yapan Deliveroo'nun çalışma koşullarını öven Stride, "Burada esnek çalışma saatleri söz konusu. İstediğiniz zaman mesainize başlayıp istediğiniz zaman mesaiyi sonlandırabilirsiniz. Belirli saatlerin dışına çıkmanıza gerek kalmıyor ve bu da çok büyük avantajlar sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Bakan, yaşlı çalışanlar için kapsayıcı bir çalışma ortamını yaratma sorumluluğunun işverene ait olduğunu savundu.
Kendi kariyer planlarına gelince 61 yaşındaki Stride, mevcut görevine devam edeceğini, erken emekli olmaya niyeti olmadığını söyledi.
Bakan, "Şu anda icra ettiğim görevden ötürü çok mutluyum. Tabii ki, siyasette bildiğimiz gibi hiçbir şey kesin değil. Bu yüzden yıllar sonra nerede olacağımı kestiremeyiz. Ama bu işe devam etmeyi çok istiyorum çünkü bu, dünyadaki en harika iş" diyerek sözlerini noktaladı.
İngiltere'de enflasyon
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, Haziran ayında enflasyon sürpriz bir düşüşle yüzde 7.9'a geriledi.
Mayıs ayında ülkede yıllık enflasyon yüzde 8.7 olarak gerçekleşmişti.