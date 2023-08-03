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https://sputniknews.com.tr/20230803/ikbyde-parlamento-secimleri-25-subatta-yapilacak-1074348231.html
IKBY'de parlamento seçimleri 25 Şubat'ta yapılacak
IKBY'de parlamento seçimleri 25 Şubat'ta yapılacak
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, IKBY milletvekili seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı.IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak KDP ve KYB arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleşmişti.IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.
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irak, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), seçim, neçirvan barzani, kdp, kdp, kürdistan demokrat partisi (kdp), kyb, kürdistan yurtseverler birliği (kyb)
irak, irak, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), seçim, neçirvan barzani, kdp, kdp, kürdistan demokrat partisi (kdp), kyb, kürdistan yurtseverler birliği (kyb)

IKBY'de parlamento seçimleri 25 Şubat'ta yapılacak

20:11 03.08.2023
© Sputnik / Rafael Daminov / Multimedya arşivine gidinIKBY’deki referandumda kadınlar
IKBY’deki referandumda kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, IKBY milletvekili seçimlerinin 25 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşeceği açıklandı.
IKBY milletvekili seçimlerinin ilk olarak 1 Ekim 2022'de yapılacağı açıklanmış ancak KDP ve KYB arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi konularında yaşanan anlaşmazlık sonrası seçimlerin bir yıl ertelenerek 18 Kasım 2023'de yapılması kararlaştırılmıştı.
IKBY'de her 4 yılda bir yapılması gereken milletvekili seçimleri son olarak 30 Eylül 2018'de gerçekleşmişti.
IKBY'de 111 sandalyeli meclis için yarışan partilerden Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 45, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 21, Goran (Değişim) Hareketi 12, Yeni Nesil Hareketi 8, Kürdistan Adalet Toplumu Partisi (Komel) 7, Kürdistan İslami Birlik Partisi'nin (Yekgirtu) yer aldığı Islaha Doğru Koalisyonu 5, Azadi ile Modern listeleri de birer milletvekili çıkarmıştı.
Kota sistemine tabi olan Türkmenler 5, Hristiyanlar da 6 milletvekilini meclise göndermişti.
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