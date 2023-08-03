https://sputniknews.com.tr/20230803/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yarin-uluslararasi-yatirimcilarla-gorusecek-1074331289.html
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T13:09+0300
2023-08-03T13:09+0300
2023-08-03T13:09+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
mehmet şimşek
ekonomi
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasi-baskan-yardimcilari-gorevden-alindi-1074078866.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ekonomi, türkiye
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ekonomi, türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.
Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.
Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.
Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.
Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.