https://sputniknews.com.tr/20230803/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-yarin-uluslararasi-yatirimcilarla-gorusecek-1074331289.html

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yarın uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T13:09+0300

2023-08-03T13:09+0300

2023-08-03T13:09+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

ekonomi

türkiye

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Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Bakan Şimşek, yarın İstanbul'da düzenlenecek, JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak Türkiye Ekonomik Forumu'na katılacak.Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230728/merkez-bankasi-baskan-yardimcilari-gorevden-alindi-1074078866.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ekonomi, türkiye