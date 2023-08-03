https://sputniknews.com.tr/20230803/guvercin-tutkusu-engel-tanimiyor-binlerce-guvercin-otelde-konakliyor-1074331507.html

Güvercin tutkusu engel tanımıyor: Binlerce güvercin otelde konaklıyor

Güvercin tutkusu engel tanımıyor: Binlerce güvercin otelde konaklıyor

Diyarbakır’da, geçmişi çok eskilere dayanan güvercin tutkusu sınır tanımıyor. Kentsel dönüşüme rağmen güvercin sevdasından vazgeçmeyenler, dünyada ilk olma... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T13:11+0300

2023-08-03T13:11+0300

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multimedya

diyarbakır

güvercin

kentsel dönüşüm

fotoğraf

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Güvercin besiciliğinin önemli bir yer tuttuğu Diyarbakır’da, şartlar değişse de güvercin sevgisi değişmiyor. Özellikle merkez Bağlar ve Sur ilçelerinde müstakil ve apartmanların çatılarında güvercin pinlerini (güvercin yuvası) yoğunca görmek mümkün. Zamanla bağımlılığa dönüşen ve kentte ‘kuşbaz’ olarak bilinen güvercin besicileri, kentsel dönüşüm ve değişen hayat şartları karşısında güvercin sevdasından vazgeçmiyor. Şehir hayatı, site ve apartman kültürü derken güvercin yetiştirenlerin alanı giderek daraldı. Bu sevdadan vazgeçmeyen güvercin besicileri 2014 yılında dünyada ilk olan Güvercin Oteli açtı.100 odalı, 10 bin güvercin besleyecek kapasiteye sahipDiyarbakır’a özgü 21 güvercin türü bulunuyor. Ciğeri, Kekme Yusufi, Atlas, Külrenk, Zeytuni, Narinci, Bozak, Kekme Atlas ve Gökela bunlardan en ünlüleri. Bağlar Dörtyol’da bulunan Güvercin Oteli, bu türlere ev sahipliği yapıyor. Üç blok ve 100 odadan oluşan otel, 10 bin güvercin besleyecek kapasiteye sahip. Aralarında doktor, mühendis, öğretmen, avukat ve işçilerin olduğu güvercin tutkunları kiraladıkları odalarda güvercinlerini besliyor. Özel odalarda bakımı yapılan güvercinler, veteriner hekim eşliğinde hem sağlığıyla ilgileniliyor, hem de iyi beslenmeleri sağlanıyor. Yoğun ilgi nedeniyle otelde yer bulmak bir hayli zor.‘Besleyecek alan kalmayınca otel açtık’Sputnik’e konuşan otel işletmecisi Mehmet Batmaz, Güvercin Oteli’nin dünyada bir ilk olduğunu söylüyor. Batmaz “Dünyada güvercinler için bir otel yok. Kedi, köpek için var ama güvercin için yok. Kentte şartlar değiştiği için güvercin beslemek bir hayli zorlaşmıştı. Eski damlar yok, besleyecek alan kalmadı. Meraklılar olarak bir araya gelip tartıştık ve bu oteli açmaya karar verdik. Avrupa’da nasıl kedi, köpek oteli varsa Diyarbakır’da da Güvercin Oteli var. Oteli açtıktan sonra yoğun ilgi gördü. Hatta bizim gibi arkadaşlar da 1-2 Güvercin Oteli daha açtı. Bu otel insanların ihtiyaçları olan bir şeydir” dedi.

diyarbakır

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diyarbakır, güvercin, kentsel dönüşüm, fotoğraf, фото