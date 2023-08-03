Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Murat Karayalçın: Ekrem İmamoğlu ile görüş alışverişinde bulunduk
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Enflasyonla mücadele planının ağır maliyeti
09:09
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 52 ilin emniyet müdürü değişti
12:45
45 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
13:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
87 dk
Z RAPORU
Erdoğan ve Putin arasındaki kritik görüşme
20:45
40 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Çeşme'deki halk plajı 'mücadelesi' ve günün haber başlıkları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230803/gozler-enflasyon-rakamlarinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-1074317023.html
Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?
Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T08:06+0300
2023-08-03T08:06+0300
ekonomi
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316869_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_769ced3f5948ae3c0295e3fa91dade56.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9.07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7.50 ve en yüksek yüzde 10.60 aralığında yer aldı. Yıllık enflasyon için yüzde 47.27 beklentisi Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38.21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42.07'den 61.01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.92 artış göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230802/fitch-abdnin-uzun-vadeli-kredi-notunu-dusurdu-1074266824.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316869_70:0:718:486_1920x0_80_0_0_896bdedd57ebbf9906112ace90f48742.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)

Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?

08:06 03.08.2023
© AAEnflasyon
Enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor.
TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9.07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7.50 ve en yüksek yüzde 10.60 aralığında yer aldı.

Yıllık enflasyon için yüzde 47.27 beklentisi

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38.21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42.07'den 61.01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.92 artış göstermişti.
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
EKONOMİ
Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu düşürdü
Dün, 03:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала