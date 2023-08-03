https://sputniknews.com.tr/20230803/gozler-enflasyon-rakamlarinda-ekonomistlerin-beklentisi-ne-1074317023.html

Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Gözler enflasyon rakamlarında: Ekonomistlerin beklentisi ne?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini... 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T08:06+0300

2023-08-03T08:06+0300

2023-08-03T08:06+0300

ekonomi

enflasyon

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk haftasında enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşıyor. TÜİK, temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün saat 10.00'da açıklayacak. Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9.07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7.50 ve en yüksek yüzde 10.60 aralığında yer aldı. Yıllık enflasyon için yüzde 47.27 beklentisi Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38.21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47.27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42.07'den 61.01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3.92 artış göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230802/fitch-abdnin-uzun-vadeli-kredi-notunu-dusurdu-1074266824.html

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enflasyon, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)