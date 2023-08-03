https://sputniknews.com.tr/20230803/fransa-abdye-nukleer-reaktor-parcalarinin-satisini-engellemek-istiyor-1074350264.html

‘Fransa, ABD’ye nükleer reaktör parçalarının satışını engellemek istiyor’

‘Fransa, ABD’ye nükleer reaktör parçalarının satışını engellemek istiyor’

Fransa’nın, yerel nükleer reaktör donanım tedarikçisi Velan SAS şirketinin ABD’nin eline geçmesini önleme seçeneklerini araştırdığı belirtildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T21:51+0300

2023-08-03T21:51+0300

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ekonomi

nükleer

fransa

abd

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Bloomberg’in haberinde, “Stratejik sektörünü korumaya çalışan Fransa, yerel nükleer reaktör parçaları tedarikçisi Velan SAS’ın ABD’nin eline düşmesini engelleme yöntemlerini araştırıyor” ifadelerine yer verildi.Amerikan Flowserve şirketi, dünyanın en büyük nükleer santral operatörü Électricité de France için parça tedariki yapan Velan Inc şirketinin Kanada’daki kolunu 247 milyon dolar karşılığında satın almayı planlıyordu. Anlaşma, ikinci çeyreğin sonunda tamamlanmalıydı ancak ertelendi.Bloomberg’e konuşan kaynak, “Paris, satışı engelleyebilir ya da kısıtlamalar getirebilir” dedi.Bazı Fransız politikacıların, Amerikan Flowserve’in Fransız şirketini satın alabilme olasılığı ve bu anlaşmanın Fransa’daki işletme üzerindeki etkisi nedeniyle tedirgin olduğu kaydedildi.Senatör Marie-Noëlle Lienemann, “ABD, EDF için donanım üreticisi üzerinde kontrolü eline geçirirse Fransız nükleer reaktörlerinin Çin’e ihracatını engelleyebilirler” açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230516/fransa-rusyayla-uranyum-isleme-anlasmasini-feshetmeyecegiz-1071187386.html

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