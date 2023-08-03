https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurtta-tekel-bayisindeki-cinayette-yeni-gelisme-8-supheli-adliyeye-sevk-edildi-1074321104.html

Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayette yeni gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta tekel bayisindeki cinayette yeni gelişme: 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T10:42+0300

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tekel bayi

esenyurt

cinayet

adliye

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Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.Ne olmuştu?Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230802/esenyurtta-tekel-bayisinde-yaklasik-2-ay-once-yasanan-kavganin-goruntusu-ortaya-cikti-1074268910.html

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