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https://sputniknews.com.tr/20230803/en-dusuk-emekli-maasina-zam-icin-tarih-verildi-1074317551.html
En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi
En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi
Emeklilerin ek zam beklentisi yeni ayla birlikte devam ediyor. En düşük emekli aylığında artış için Meclis'in açılması bekleniyor. "Yeminli Mali Müşavir ve... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T08:41+0300
2023-08-03T08:41+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
seyyanen zam
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Emekliler Temmuz ayında yüzde 25 zamlı maaşlarını aldı ancak en düşük emekli maaşında bir değişiklik yapılmadı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ekim ayında Meclis açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir. 7 bin 500 TL bir hayli düşük kaldı ancak son yapılan açıklamada yılbaşı işaret edilmişti" dedi.Bayram Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:Normal şartlarda emeklilerimiz yatırdıkları prime göre emekli maaşı alıyorlar. Burada 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası şeklinde maaş hesaplamaları değişiyor.Burada emeklinin kök maaşı 7 bin 500 TL’nin altındaysa devletimiz bunu tamamlayarak kendilerine ödeme yapıyor.Kök maaş nedir?Son yapılan zamlarla birlikte kök maaş hesabı ile asıl alınan maaş arasında bazı farklar oluşmuş oldu. Eğer kişinin kök maaşı 6 bin TL ve altındaysa maaş artışı olmadı. Yani 6 bin TL maaş alıyorsa yüzde 25’lik artış 1500 TL’ye tekabül etti ve kişi 7 bin 500 TL almaya devam etti.Bu sebeple emekliler kök maaşının ne olduğunu araştırmaya başladı. Burada aslında emeklilerimizin bugüne kadar yatırdıkları primle alabilecekleri maaşları kök maaşıdır.Kök maaş üzerinden emeklilere ek ödeme var. Bu yüzde 2 ile yüzde 4 arasında bir ödemedir. Asgari geçim indirimi kalktıktan sonra emeklilerimize bu tutar verilmeye başlandı.Sayın Cumhurbaşkanı en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. 5 bin 500 TL olan en düşük maaş 7 bin 500 TL’ye artırılmıştı. Sene ortasında en düşük emekli maaşı yükseltilmedi ama diğer emeklilere yüzde 25 artış yapıldı.Aslında yüzde 25’lik artış 7501 TL ve üzerinde maaş alan kesime yapıldı diyebiliriz. 6 bin TL’nin altında maaş alan kişilere zam yapılmamıştı.Burada Cumhurbaşkanı sene başını işaret etti ve asıl maaş artışının bu zamanda olacağını söyledi.Emekliye ek zam yapılır mı?Ekim ayında Meclis tekrar açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir. 7 bin 500 TL bir hayli düşük kaldı ancak son yapılan açıklamada yılbaşı işaret edilmişti.Benim beklentim Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlara yapılabilir. Bu kesim toplam 15 milyon emekli içerisinde yüzde 60’lık kesime tekabül ediyor. Yani 9 milyona yakın emeklimiz en düşük maaşı alıyor. Enflasyonist ortamda maaş düşük kalmış olabilir. Meclis’in açılmasıyla birlikte ek bir düzenleme yapılabilir.”
https://sputniknews.com.tr/20230801/memur-ve-emekli-zam-pazarligi-basladi-129-maddelik-teklif-1074244119.html
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emekli, emekli maaşı, seyyanen zam
emekli, emekli maaşı, seyyanen zam

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi

08:41 03.08.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANTürk lirası
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© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Emeklilerin ek zam beklentisi yeni ayla birlikte devam ediyor. En düşük emekli aylığında artış için Meclis'in açılması bekleniyor. "Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ekim ayında Meclis açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir" dedi.
Emekliler Temmuz ayında yüzde 25 zamlı maaşlarını aldı ancak en düşük emekli maaşında bir değişiklik yapılmadı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Ekim ayında Meclis açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir. 7 bin 500 TL bir hayli düşük kaldı ancak son yapılan açıklamada yılbaşı işaret edilmişti" dedi.
Bayram Milliyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Normal şartlarda emeklilerimiz yatırdıkları prime göre emekli maaşı alıyorlar. Burada 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası şeklinde maaş hesaplamaları değişiyor.
Burada emeklinin kök maaşı 7 bin 500 TL’nin altındaysa devletimiz bunu tamamlayarak kendilerine ödeme yapıyor.

Kök maaş nedir?

Son yapılan zamlarla birlikte kök maaş hesabı ile asıl alınan maaş arasında bazı farklar oluşmuş oldu. Eğer kişinin kök maaşı 6 bin TL ve altındaysa maaş artışı olmadı. Yani 6 bin TL maaş alıyorsa yüzde 25’lik artış 1500 TL’ye tekabül etti ve kişi 7 bin 500 TL almaya devam etti.
Bu sebeple emekliler kök maaşının ne olduğunu araştırmaya başladı. Burada aslında emeklilerimizin bugüne kadar yatırdıkları primle alabilecekleri maaşları kök maaşıdır.
Kök maaş üzerinden emeklilere ek ödeme var. Bu yüzde 2 ile yüzde 4 arasında bir ödemedir. Asgari geçim indirimi kalktıktan sonra emeklilerimize bu tutar verilmeye başlandı.
Sayın Cumhurbaşkanı en düşük emekli maaşına ilişkin açıklamada bulundu. 5 bin 500 TL olan en düşük maaş 7 bin 500 TL’ye artırılmıştı. Sene ortasında en düşük emekli maaşı yükseltilmedi ama diğer emeklilere yüzde 25 artış yapıldı.
Aslında yüzde 25’lik artış 7501 TL ve üzerinde maaş alan kesime yapıldı diyebiliriz. 6 bin TL’nin altında maaş alan kişilere zam yapılmamıştı.
Burada Cumhurbaşkanı sene başını işaret etti ve asıl maaş artışının bu zamanda olacağını söyledi.

Emekliye ek zam yapılır mı?

Ekim ayında Meclis tekrar açılacak ve emekliye zam tekrar gündeme gelebilir. 7 bin 500 TL bir hayli düşük kaldı ancak son yapılan açıklamada yılbaşı işaret edilmişti.
Benim beklentim Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlara yapılabilir. Bu kesim toplam 15 milyon emekli içerisinde yüzde 60’lık kesime tekabül ediyor. Yani 9 milyona yakın emeklimiz en düşük maaşı alıyor. Enflasyonist ortamda maaş düşük kalmış olabilir. Meclis’in açılmasıyla birlikte ek bir düzenleme yapılabilir.”
Bankacılık sektörü, para sayma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2023
EKONOMİ
Memur ve emekli zam pazarlığı başladı: 129 maddelik teklif
1 Ağustos, 14:54
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