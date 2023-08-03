https://sputniknews.com.tr/20230803/emniyetten-esenyurtta-asayis-ve-dar-alan-uygulamasi-1074344001.html

Emniyet'ten Esenyurt'ta 'asayiş ve dar alan uygulaması'

Emniyet'ten Esenyurt'ta 'asayiş ve dar alan uygulaması'

Esenyurt'ta polis, "asayiş ve dar alan uygulaması" yaptı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T18:01+0300

2023-08-03T18:01+0300

2023-08-03T18:01+0300

yaşam

istanbul

esenyurt

uygulama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, uygulama