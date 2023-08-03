https://sputniknews.com.tr/20230803/emniyetten-esenyurtta-asayis-ve-dar-alan-uygulamasi-1074344001.html
Emniyet'ten Esenyurt'ta 'asayiş ve dar alan uygulaması'
Emniyet'ten Esenyurt'ta 'asayiş ve dar alan uygulaması'
Esenyurt'ta polis, "asayiş ve dar alan uygulaması" yaptı. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T18:01+0300
2023-08-03T18:01+0300
2023-08-03T18:01+0300
yaşam
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esenyurt
uygulama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.
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istanbul, esenyurt, uygulama
istanbul, esenyurt, uygulama
Emniyet'ten Esenyurt'ta 'asayiş ve dar alan uygulaması'
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Esenyurt'ta polis, "asayiş ve dar alan uygulaması" yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda ilçede belirlenen noktalarda yapılan uygulamada, araçlardaki sürücü ve yolcuların üzerleri arandı, şüpheli görülen kişilerin kimlik kontrolleri yapıldı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen bir motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Esenyurt'taki uygulamaların belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.