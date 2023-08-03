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https://sputniknews.com.tr/20230803/e-devlet-kullanici-sayisi-633-milyona-yukseldi-1074314019.html
e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi
e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini belirterek, "2023'ün haziran ayı... 03.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-03T02:21+0300
2023-08-03T02:21+0300
türkiye
e-devlet
kullanıcı
kullanıcı verileri
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında e-Devlet Kapısı'nın öneminin vatandaşlar için günden güne arttığını bildirdi.Hızlı hizmet imkanıyla vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini kaydeden Uraloğlu, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Geçen yılın 6. ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 6,3'lük artış gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, kullanıcıların 30 milyon 12 bin 473'ünün kadınlardan, 33 milyon 317 bin 717'sinin erkeklerden oluştuğuna dikkati çekerek, e-Devlet Kapısı'nda hizmet sayısının ise 7 bin 169'a ulaştığını ifade etti.E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Geliştirilen mobil uygulama ile de hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, vatandaşlarımızın bilgiye çabuk ulaşmasını, kırtasiye masraflarının azalmasını, yönetimde şeffaflığı ve saydamlığı, zaman ve maliyette de tasarrufu sağlıyor" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, 2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirterek, yaklaşık 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet Kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3'e ulaştığını belirtti.
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e-devlet, kullanıcı, kullanıcı verileri, abdulkadir uraloğlu
e-devlet, kullanıcı, kullanıcı verileri, abdulkadir uraloğlu

e-Devlet kullanıcı sayısı 63,3 milyona yükseldi

02:21 03.08.2023
© AAe devlet
e devlet - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nda kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini belirterek, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi" ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında e-Devlet Kapısı'nın öneminin vatandaşlar için günden güne arttığını bildirdi.
Hızlı hizmet imkanıyla vatandaşlara 7/24 hizmet verebilen e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının, günden güne artış gösterdiğini kaydeden Uraloğlu, "2023'ün haziran ayı itibarıyla e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. Geçen yılın 6. ayında kullanıcı sayımız 59 milyon 589 bin 845 kişiydi. E-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 6,3'lük artış gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, kullanıcıların 30 milyon 12 bin 473'ünün kadınlardan, 33 milyon 317 bin 717'sinin erkeklerden oluştuğuna dikkati çekerek, e-Devlet Kapısı'nda hizmet sayısının ise 7 bin 169'a ulaştığını ifade etti.
E-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Geliştirilen mobil uygulama ile de hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, vatandaşlarımızın bilgiye çabuk ulaşmasını, kırtasiye masraflarının azalmasını, yönetimde şeffaflığı ve saydamlığı, zaman ve maliyette de tasarrufu sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Uraloğlu, 2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle E-Devlet Kapısı'nın kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirterek, yaklaşık 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet Kapısı memnuniyet oranının yüzde 95,3'e ulaştığını belirtti.
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