https://sputniknews.com.tr/20230803/cumhurbaskanligi-yetkilisi-turk-rus-iliskilerinde-olumsuz-arka-plan-yaratma-girisimleri-beyhude-1074329857.html

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude

Cumhurbaşkanlığı yetkilisi: Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimleri beyhude

Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, Türkiye-Rusya ilişkilerinde olumsuz arka plan yaratma girişimlerinin beyhude olduğunu belirtti. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T12:56+0300

2023-08-03T12:56+0300

2023-08-03T12:57+0300

politika

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

görüşme

kremlin

türkiye

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/09/1c/1049324165_0:369:2984:2048_1920x0_80_0_0_6aba09c073d31674c287ecd84f162c11.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapması beklenen ziyaret ve tahıl anlaşmasının akıbeti ışığında basında Türk-Rus ilişkileri hakkında yapılan dezenformasyona Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt geldi.Sputnik'e konuşan Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, basında Türk-Rus ilişkilerinde olumsuz bir arka plan oluşturma girişimleri olduğunun altını çizerek "Bunlar beyhude, zira iki ülkenin liderleri arasında güvene dayalı ilişkiler var ve sürekli iletişim halindeler" dedi.Türk yetkili, Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin ikili ilişkilerde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğünü söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı görüşmenin kesin yerini ve zamanlamasını belirleme konusunda anlaştıklarını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230802/kremlin-rusya-sadece-kendi-sartlarinin-uygulanmasi-halinde-tahil-anlasmasina-geri-donebilir-1074280807.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, vladimir putin, görüşme, kremlin, türkiye, rusya