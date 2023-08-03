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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye
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spor
carlo ancelotti
real madrid
arda güler
sakatlık
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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı. Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve konservatif tedavi ya da ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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carlo ancelotti, real madrid, arda güler, sakatlık
carlo ancelotti, real madrid, arda güler, sakatlık

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

11:53 03.08.2023
© AA / Real Madrid KulübüArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
© AA / Real Madrid Kulübü
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı.
Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.
Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve konservatif tedavi ya da ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
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