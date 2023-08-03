https://sputniknews.com.tr/20230803/carlo-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-1074325234.html

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T11:53+0300

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spor

carlo ancelotti

real madrid

arda güler

sakatlık

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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı. Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve konservatif tedavi ya da ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

carlo ancelotti, real madrid, arda güler, sakatlık