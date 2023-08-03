https://sputniknews.com.tr/20230803/brezilyada-uyusturucu-cetelerine-operasyon-43-olu-1074318768.html

Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: En az 45 ölü

Brezilya'da uyuşturucu çetelerine operasyon: En az 45 ölü

Brezilya'nın Rio de Janeiro kenti, Sao Paulo ve Bahia eyaletlerinde polisin uyuşturucu çetelerine düzenlediği baskınlarda en az 45 kişi öldü. 03.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-03T09:48+0300

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uyuşturucu çetesi

operasyon

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Brezilya polisi, ülkenin Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu çetelerine düzenlediği operasyonda çıkan çatışmada 10 kişinin öldüğünü açıkladı.BBC'nin haberine göre, kentte yürütülen operasyonda ölen 10 kişi arasında bir uyuşturucu kaçakçılığı çetesinin liderinin de olduğu belirtildi.Sao Paulo eyaletinde 5 gün boyunca yürütülen Kalkan Operasyonu'nda ise aralarında polislerin de bulunduğu 14 kişi ölürken, ülkenin kuzeydoğu Bahia eyaletinde 19 şüpheli etkisiz hale getirildi.Sao Paulo'nun Guaruja sahil kasabasında bir özel kuvvetler polisinin öldürülmesinin ardından başlatılan Kalkan Operasyonu'nda polis, 58 kişiyi gözaltına alırken, 385 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.Guaruja'daki operasyonu eleştiren Brezilya Adalet Bakanı Flavio Dino, polisin tepkisinin işlenen suçla orantılı olmadığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230725/polonyada-bir-rahip-uyusturucu-dagittigi-suphesiyle-gozaltina-alindi-1073974533.html

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güney amerika, brezilya, polis, uyuşturucu, uyuşturucu çetesi, operasyon